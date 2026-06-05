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Mercedes no frena a sus gallos: habrá pelea entre Antonelli y Russell en Mónaco

El equipo germano se presenta en Montecarlo habiendo tenido una charla con sus dos pilotos. Ambos confirman que no les han impuesto ninguna regla que les impida competir

Mercedes no frena a sus gallos: habrá pelea entre Antonelli y Russell en Mónaco

Russell y Antonelli siguen liderando el Mundial de F1.IMAGO

Alberto GálvezAlberto Gálvez 4 min lecturaSin comentarios

Mercedes va a seguir jugando con fuego. Toto Wolff ha decidido que sus pilotos sigan compitiendo hasta ahora. Con compañerismo, pero con la misma voracidad que la hasta ahora mostrada por ambos.

Así, al menos, lo han confirmado tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli a su llegada a Mónaco. Y eso que en Canadá estuvieron a punto de irse contra el muro los dos en más de una ocasión por dicho pique por liderar la carrera.

Ya lo tuvo que hacer una vez el jefe del equipo germano con Lewis Hamilton y Nico Rosberg en sus filas. Pero, ahora, parece que todavía les va a dar permiso para que sigan dando espectáculo.

"Creo que, no, básicamente tuvimos una conversación después del fin de semana de la carrera, de hecho tuvimos una hace un par de días antes de venir aquí y hablamos, sí, repasamos todos los episodios de la carrera y, ya sabes, básicamente, el final de la discusión fue que podemos competir", ha aseverado el actual líder del Mundial, Kimi Antonelli.

"Ya sabes, mientras haya respeto entre nosotros, y siempre que no te pongas en situaciones que puedan dañar a uno o a ambos, podemos seguir compitiendo", continuó el joven piloto italiano.

Mientras, George Russell vino a decir lo mismo: "No hay ningún motivo de preocupación. No se trata tanto de que no hayan confiado en nosotros. Esto es lo que hacemos. Somos pilotos. Nos esforzamos al máximo. En cada vuelta".

Pese a ello, el británico entiendo que desde dentro se pueda pensar en otra cosa: "Y cuando competimos entre nosotros, nos llevamos al límite. Además, claro, cuando estás fuera de la pista como los del muro de boxes, o incluso como Toto, es muy estresante y tenso porque no puedes controlar lo que va a pasar. Quieres poder controlarlo, pero tenemos que confiar en nosotros, y confían en nosotros. Seguiremos luchando duro, y conocemos los límites de cada uno".

Por ahora, es Russell quien debe atacar, ya que Antonelli le saca ya 43 puntos. Su abandono en Canadá y la victoria del italiano le hicieron mucho daño en la clasificación, por lo que será quien más tenga que arriesgar este fin de semana.

Dicho esto, bajo el trazado urbano y complejo de Montecarlo, el domingo habrá pelea 'mercediana': Antonelli vs Russell. El espectáculo, de nuevo, está servido.

Así va el Mundial de F1 antes del Gran Premio de Mónaco 2026

1. A. Antonelli: 131 puntos

2. G. Russell: 88 puntos

3. C. Leclerc: 75 puntos

4. L. Hamilton: 72 puntos

5. L. Norris: 58 puntos

6. O. Piastri: 48 puntos

7. M. Verstappen: 43 puntos

8. P. Gasly: 20 puntos

9. O. Bearman: 18 puntos

10. L. Lawson: 16 puntos

11. F. Colapinto: 15 puntos

12. I. Hadjar: 14 puntos

13. C. Sainz: 6 puntos

14. A. Lindblad: 5 puntos

15. G. Bortoleto: 2 puntos

16. E. Ocon: 1 punto

17. A. Albon: 1 punto

18. N. Hulkenberg: 0 puntos

19. V. Bottas: 0 puntos

20. S. Pérez: 0 puntos

21. L. Stroll: 0 puntos

22. F. Alonso: 0 puntos

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