Toto Wolff no oculta su dilema con Horner: ''Estoy divido''

Toto Wolff admite estar dividido ante el posible regreso de Horner a la F1 tras su salida de Red Bull, reconociendo que echa de menos su polémica personalidad a pesar de su amarga rivalidad

El universo de la Fórmula 1 asiste a un posible retorno que promete agitar los cimientos del paddock. Christian Horner, tras su salida de Red Bull el pasado mes de julio, se mueve entre bastidores con grupos inversores para recuperar su sitio en la parrilla, esta vez buscando una participación accionarial que le garantice estabilidad. Este movimiento reabriría una de las rivalidades más intensas y amargas de la última década: la que mantuvo con Toto Wolff. El jefe de Mercedes no ha esquivado el tema y reconoce encontrarse en una encrucijada emocional ante la vuelta de su antiguo némesis.

Wolff, con sentimientos encontrados

En una charla con Press Association, el austriaco fue transparente sobre sus sensaciones: ''Estoy dividido. El deporte echa de menos personalidades. Y su personalidad era claramente muy controvertida, y eso es bueno para el deporte. Le dije a Fred Vasseur que se necesita lo bueno, lo malo y lo feo. Y ahora solo quedan lo bueno y lo feo. Lo malo ha desaparecido''. Wolff no olvida el rastro que dejó la gestión de Horner, señalando que ''ha roto bastantes cristales, y esas cosas tienen repercusiones en nuestro microcosmos. Cuando dices ciertas cosas...pero eso es lo que ha hecho toda su vida, y es lo que mejor sabe hacer''.

Los rumores sitúan a Horner interesado en el 24% de las acciones de Alpine, una participación que también ha despertado la curiosidad de Mercedes. Sin embargo, Wolff niega cualquier intento de boicot: ''Que estemos analizando esa participación no tiene ninguna relación con Christian. Y la idea de que existe una rivalidad entre Christian y yo por quién compra una parte de Alpine es inventada. Sería bastante triste que eso influyera en una inversión así''.

No ve a Horner como socio

A pesar de que el clima con Red Bull se ha calmado bajo el mando de Laurent Mekies, las heridas de 2021 siguen presentes. Wolff admite que es imposible ver a Horner como un socio: ''¿Consideraría que podría llegar a ser un aliado o alguien con quien compartir objetivos? No lo creo''. No obstante, deja una puerta abierta al respeto humano, afirmando que ''incluso tu peor enemigo tiene un mejor amigo, así que debe haber algo bueno''.

El jefe de las flechas de plata concluye con una reflexión sobre el pasado y el futuro: ''Si no hubiera existido esa rivalidad competitiva durante tantos años, y si hubiera pasado más tiempo, estoy seguro de que podría haber salido a cenar con él y echar unas rasas''. Sea cual sea el desenlace, Wolff asegura estar ''en paz con ello''