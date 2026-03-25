MotoGP 2026 GP de Estados Unidos | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Americas de Estados Unidos

Consulta el horario del Gran Premio de los Estados Unidos y dónde seguirlo en directo en televisión y online

MotoGP sigue su ruta por el continente americano. Después de pasar por Brasil, el campeonato sube ahora hacia el norte para el Gran Premio de Estados Unidos. Marco Bezzecchi aterriza en esta cita consolidándose en lo alto de la tabla tras su reciente triunfo en Goiania. Lo acompaña en la zona noble Jorge Martín, quien ocupa una sorprendente segunda posición. El madrileño parece haber cortado por fin su mala racha de 2026, logrando en suelo brasileño un podio que se le resistía desde hace más de 500 días.

Por su parte, el empuje de Aprilia ha hecho que Pedro Acosta baje al tercer puesto de la general, mientras que Fabio Di Giannantonio sale muy reforzado de la última carrera. El piloto del VR26 completó un fin de semana de gran nivel: se llevó la pole y, tras pelear de tú a tú con Marc Márquez tanto el sábado como el domingo, consiguió subir al cajón junto a Bezzechi y Martín. Marquez es precisamente quien completa el quinteto de cabeza. Aunque sus números iniciales no son tan dominantes como los de 2025, el de Cervera aguanta en el aguante en el en el grupo de favoritos con 34 puntos antes de empezar a rodar en territorio estadounidense.

Horarios del GP de Austin 2026

Viernes 27 de marzo

Moto3 | FP1: 15:00 horas

Moto2 | FP1: 15:50 horas

MotoGP | FP1: 16:45 horas

Moto3 | Practice: 19:15 horas

Moto2 | Practice: 20:05 horas

MotoGP | Practice: 21:00 horas

Sábado 28 de marzo

Moto3 | FP2: 14:40 horas

Moto2 | FP2: 15:25 horas

MotoGP | FP2: 16:10 horas

MotoGP | Q1: 16:50 horas

MotoGP | Q2: 17:15 horas

Moto3 | Q1: 18:50 horas

Moto3 | Q2: 19:15 horas

Moto2 | Q1: 19:45 horas

Moto2 | Q2: 20:10 horas

MotoGP | Sprint: 21:00 horas

Domingo 29 de marzo

MotoGP | Warm Up: 16:40 horas

Moto3 | Carrera (14 vueltas): 19:00 horas

Moto2 | Carrera (16 vueltas): 20:15 horas

MotoGP | Carrera (20 vueltas): 22:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026

El Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 se puede ver por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones. Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio estadounidense de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, en dónde daremos toda la información de lo que ocurra en el Circuito de las Américas, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.