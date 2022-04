La historia de amor de Emery y Denis Suárez puede repetirse

El centrocampista del RC Celta no renueva su contrato y el Villarreal se suma a la carrera por su fichaje en la que también está el Sevilla FC

El RC Celta de Vigo está viviendo una nueva temporada llena de frustraciones en el aspecto deportivo después de que el equipo que entrena Eduardo 'Chacho' Coudet no haya cumplido las expectativas y no peleara, siquiera, por los puestos que dan billete a competición europea la próxima temporada. La Chachoneta no ha arrancado y eso ha provocado tristeza y malestar futbolístico que se ha combinado con todos los problemas extradeportivos que tiene la entidad que preside Carlos Mouriño, la cual tiene uno de sus principales frentes abiertos en su riña con Denis Suárez, uno de los líderes del equipo y del vestuario celeste.

Denis Suárez y el RC Celta no llegan a un acuerdo para su renovación de contrato porque la directiva celeste le ha pedido al centrocampista que rompa con su agencia, Intermedia Sport Player, con la cual no tiene relaciones desde que Bryan Bugarín abandonara la cantera del RC Celta de Vigo para fichar por el Real Madrid. Esto ha afectado en el futuro de Denis Suárez, que aunque acaba contrato en 2024, la relación puede cortarse en 2023 tal y como explicó el mismo en una entrevista concedida al La Voz de Galicia. "El año pasado, el club me pidió si podía ampliar un año más de mi contrato, porque eso haría que mi amortización de fichaje se ampliaría un año más y tendrían más límite salarial para firmar. Yo, como el club me lo pidió como favor, accedí, porque nunca he tenido un problema y siempre que me han pedido algo, he puesto de mi parte para hacerlo y en ese caso, lo hice sin problema y eso hizo que una semana después, en la temporada anterior, pudiesen firmar a Murillo. Es como uno más uno opcional. Es como un corte y las dos partes podemos aplicar ese corte".



Esto produce que ante las amenazas de Carlos Mouriño de dejarlo en la grada la próximo temporada, su marcha del RC Celta este mismo verano se agudice. De hecho, en la entidad gallega pretenden sacar unos cinco millones de euros por el de Salceda de Caselas. Esta situación no ha pasado desapercibida para algunos equipo de LaLiga como, por ejemplo, el Sevilla FC que lo tiene bien monitoreado y lo conoce bien por su paso por Nervión hace algunas campañas, si bien es cierto que no es el único.

Real Sociedad y Villarreal CF tienen en su agenda a Denis Suárez

El Villarreal CF, entrenado por Unai Emery, que con el coincidió en el Sevilla FC, es el último equipo que se ha sumado a la carrera por el fichaje de Denis Suárez, el cual también ha sido monitoreado por la Real Sociedad según apunta el diario MARCA. Si bien es cierto que la Real Sociedad está más interesado en retener a Rafinha, por el cual el PSG ha pedido una cifra de uno 8 - 10 millones de euros por su traspaso definitivo.

Con Unai Emery como entrenador en el Sevilla FC, Denis Suárez dio un rendimiento magnífico, ya que jugó 46 partidos oficiales (2.403 minutos en total) en los que sumó seis goles y dio cinco asistencias.