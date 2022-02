El Granada no tomará una decisión a la ligera con Robert Moreno

Desde el club centran todas sus fuerzas en el vital encuentro del próximo lunes ante el Cádiz

Tras la dura derrota del Granada CF este sábado ante el Villarreal CF en el Nuevo Los Cármenes por 1-4, la situación de los nazaríes respecto al descenso sigue a cuatro puntos, aunque el próximo partido ante el Cádiz CF es la oportunidad perfecta para coger confianza y tomar algo de oxígeno para huir del descenso, aunque los datos respecto a otras temporadas no invitan al optimismo.

Cinco derrotas consecutivas y 2 puntos de 21 posibles han situado al Granada al borde del abismo, algo que hasta el mes de diciembre era impensable, cuando los de Robert Moreno igualaron la mejor racha de la historia con siete partidos consecutivos sin perder en Primera. Ahora la situación ha cambiado y el proyecto parece tambalearse por momentos, cuando hace apenas unas semanas, la salvación parecía asequible.

Estadio Deportivo se ha puesto en contacto con fuentes internas del club, desde donde quieren mandar un mensaje de tranquilidad y de no tomar decisiones en caliente. De momento, desde la entidad, centran todas sus fuerzas en el duelo del lunes 28, Día de Andalucía, contra el Cádiz CF, que actualmente suma cuatro unidades menos y ocupa el penúltimo escalón en la tabla.

Está claro que desde el club se apuesta por mensajes esperanzadores, pero en caso de no lograr la victoria ante los cadistas, el Granada quedaría en una situación muy sensible y por tanto, la continuidad de Robert Moreno pendería de un hilo. El propio técnico aseguró en rueda de prensa que el partido del lunes ante el Cádiz es "uno más" "No sé si es una final para mí, esas cosas no las tengo que decir yo, pero no lo veo así".

Para la afición, ese mensaje de Moreno de considerarlo "un partido más" es erróneo, pues para estos será una auténtica final y se espera un gran ambiente en las gradas, así como un recibimiento masivo para ayudar a los rojiblancos a conseguir una victoria que les separe algo del filo de la navaja.

La próxima cita será clave para los intereses del Granada, pues aguarda un próximo mes de marzo vibrante, con dos citas fuera de casa ante el Valencia y el Deportivo Alavés, equipo que actualmente marca el descenso. Además, recibirá en casa al Elche CF, otro rival directo en las opciones de salvación del Granada, que ya ha desaprovechado la primera oportunidad ante su soberano público, que ya piensa en el Cádiz como la próxima y vital cita para sacar los tres puntos.