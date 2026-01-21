La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 22 de enero de 2026:

La visita del Betis al PAOK en busca del pase directo a octavos de la Europa League abre la portada de ESTADIO Deportivo de este jueves, con cabida también para el mercado bético, la lesión de Nianzou y la Champions

- A POR OCTAVOS

Tras la gran victoria contra el Villarreal, el Betis visita hoy (18:45 h) al PAOK, líder de la liga griega, con la posibilidad matemática de sellar su pase directo y evitar los dieciseisavos o, como mínimo, de encarrilarlo, para lo que tendrá que sobreponerse a ocho bajas

- EL BETIS ULTIMA LA SALIDA DE BAKAMBU PARA FICHAR

Ángel Haro deja abierta la puerta a reforzar el equipo en lo que resta de mercado mientras se trabaja para abrir hueco con el congoleño, cada vez más cerca de marcharse

- LA NUEVA CAÍDA DE NIANZOU DESESPERA AL SEVILLA

Sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho que lo mantendrá nuevamente alejado de los terrenos de juego y deja al club sin salida ninguna

- EL ATLÉTICO IMPIDE EL PLENO ESPAÑOL EN LA CHAMPIONS

El Barça se impone al Slavia por 2-4 y el Athletic remonta al Atalanta (2-3), mientras que los colchoneros empataron con el Galatasaray (1-1) por un gol en propia puerta.