La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 22 de enero de 2026
La visita del Betis al PAOK en busca del pase directo a octavos de la Europa League abre la portada de ESTADIO Deportivo de este jueves, con cabida también para el mercado bético, la lesión de Nianzou y la Champions
Tras la gran victoria contra el Villarreal, el Betis visita hoy (18:45 h) al PAOK, líder de la liga griega, con la posibilidad matemática de sellar su pase directo y evitar los dieciseisavos o, como mínimo, de encarrilarlo, para lo que tendrá que sobreponerse a ocho bajas
- EL BETIS ULTIMA LA SALIDA DE BAKAMBU PARA FICHAR
Ángel Haro deja abierta la puerta a reforzar el equipo en lo que resta de mercado mientras se trabaja para abrir hueco con el congoleño, cada vez más cerca de marcharse
- LA NUEVA CAÍDA DE NIANZOU DESESPERA AL SEVILLA
Sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho que lo mantendrá nuevamente alejado de los terrenos de juego y deja al club sin salida ninguna
- EL ATLÉTICO IMPIDE EL PLENO ESPAÑOL EN LA CHAMPIONS
El Barça se impone al Slavia por 2-4 y el Athletic remonta al Atalanta (2-3), mientras que los colchoneros empataron con el Galatasaray (1-1) por un gol en propia puerta.