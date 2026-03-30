La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes, 30 de marzo de 2026

Isco Alarcón comparte protagonismo con los alevines del Real Betis, flamantes campeones del mundo sub 12; con Luis García Plaza, que sigue empapándose de información en el Sevilla FC; y con el GP de Estados Unidos de Moto GP, que tuvo doble presencia española en el podio

La portada de ESTADIO Deportivo para este Lunes Santo, día 30 de marzo de 2026, tiene como protagonista principal a Isco Alarcón, que sigue avanzando en su vuelta a los terrenos de juego. Además, el nuevo técnico del Sevilla FC, Luis García Plaza, echa horas extra estudiando en directo al filial nervionense y en la cantera bética alargan la fiesta a cuenta de su Alevín A, campeón del mundo sub 12. Fuera del fútbol, Marco Bezzechi se impuso en el GP Las Américas de Moto GP por delante de los españoles Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez.

Isco ilusiona al Real Betis: que empiece la función

El Real Betis muestra una fotografía de Isco Alarcón pisando césped y calzándose de nuevo las botas de tacos después de 93 días de lesión, en un nuevo paso en su prudente proceso de recuperación. El futbolista malagueño trabaja incluso en sus días libres en pos de poner pronto su magia al servicio del equipo en este ilusionante final de curso, con la Champions como destino al que aún puede llegar tanto por la vía de LaLiga como en el camino de la UEFA Europa League.

Luis García Plaza echa horas extra en el Sevilla FC

El nuevo entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, ha aprovechado el fin de semana libre para seguir estudiando su nuevo cargo y para empaparse de todo lo que rodea al club. Así, en la tarde de este pasado Domingo de Ramos, el madrileño y varios miembros de su cuerpo técnico estuvieron en el Estadio Jesús Navas para ver en directo al Sevilla Atlético. El filial, con muchas bajas, volvió a caer (0-1 contra el Real Murcia) y roza ya el descenso matemático a Segunda RFEF.

Sigue la fiesta en la cantera del Betis

El Alevín A del Real Betis se ha proclamado el primer campeón del mundo sub 12 tras ganar el Mundial de LaLiga Futures con una brillante remontada ante el equipo brasileño del Flamengo (1-3), completando así un torneo sobresaliente que redunda en el buen trabajo de cantera que viene haciendo el club verdiblanco.

Además, el Juvenil A venció por 5-1 a La Cañada Atlético y recorta distancias con el liderato de la División de Honor, en poder del Granada CF con dos puntos más a falta de seis jornadas, en un encuentro que contó con la visita sorpresa del exverdiblanco Jesús Rodríguez a la que fue su casa.

Doblete de Aprilia en el GP de Las Américas de Moto GP

El italiano Marco Bezzecchi sumó este domingo en el Circuito da las Américas de Austin (Texas) su tercera victoria consecutiva del curso, junto a las dos que logró en los dos últimas carreras de la pasada temporada, al imponerse en el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP.

En el podio le acompañaron su compañero de equipo, Jorge Martín (segundo) y el también español Pedro Acosta (tercero). Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que tuvo que cumplir con una penalización de 'vuelta larga' por su incidente en la carrera 'sprint' con Fabio di Giannantonio, acabó quinto, justo por detrás del italiano. Triunfos también para Senna Agius (Kalex), en Moto2, y para Guido Pini (Honda), en Moto3.