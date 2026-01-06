La búsqueda en el Betis de un recambio para la medular por si sale Altimira ante el creciente interés abre la portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles, también con cabida para Amrabat, Martín Ortega, en la órbita sevillista, y la Copa del Rey

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 7 de enero de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 7 de enero de 2026:

El Betis, tal y como afirman en Inglaterra, sigue de cerca al joven centrocampista húngaro dentro de su búsqueda de un posible recambio para Sergi Altimira ante la creciente competencia por el pivote, con el Fulham como un nuevo candidato dispuesto a apostar fuerte

- PREOCUPACIÓN EN EL BETIS POR EL ESTADO FÍSICO DE AMRABAT

El marroquí no termina de recuperarse plenamente del golpe con Isco y le ha pasado factura jugar en las primeras citas de la Copa de África; ahora es duda para los cuartos

Cordón tanteó el fichaje del lateral en la pasada ventana por si se marchaba Juanlu Sánchez y ahora se encuentra sin equipo tras haber terminado contrato con Tigre

El cuadro vallecano se impuso al Granada por 1-3 en la eliminatoria que faltaba y será uno de los posibles rivales del Betis en el sorteo que se celebra este miércoles (13 h)