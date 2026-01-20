La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 21 de enero de 2026:

30 aniversario

A falta de menos de la mitad del mercado invernal, los dos clubes hispalenses hacen cuentas y peinan Europa y América en busca de refuerzos

- QUIEREN GOL

El Betis pelea con Fulham y Wolfsburgo por Troy Parrot, héroe nacional en Irlanda por los cinco goles que valieron una repesca mundialista y de moda en los Países Bajos por su voracidad con el AZ Alkmaar; en el Sevilla, Cordón tampoco renuncia a Neal Maupay, que parecía cerca del Paris FC y con una gran oferta también del Lille

- 'RORO' TAMBIÉN CAE

Los verdiblancos exprimen la lista B y viajarán a Grecia sin Antony por precaución, con la baja de última hora del atacante madrileño y la incorporación ya de Abde

- REAL MADRID 6-1 MÓNACO: SE VIENE ARRIBA

Primera goleada a las órdenes de Arbeloa de un conjunto blanco que destrozó a los del Principado y acaricia virtualmente la clasificación directa para octavos de la Champions

- VILLARREAL 1-2 AJAX: GRIS DESPEDIDA

Los de Marcelino se dejan remontar por los neerlandeses en La Cerámica y dicen adiós de la peor manera a su pésima aventura por la máxima competición continental.

