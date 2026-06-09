En Nervión apuestan por la continuidad mientras se resuelve el lío institucional, mientras que la planificación también avanza en La Cartuja, pendientes todos del arranque de un Mundial de Estados Unidos, Canadá y México marcado desgraciadamente por la plaga de lesiones previa

El ejecutivo sevillano de 44 años toma las riendas en Nervión.SFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 10 de junio de 2026:

- LA VIDA SIGUE

Tras la frustrada venta de la mayoría accionarial a Sergio Ramos, el Sevilla hace oficial la continuidad en el banquillo de Luis García Plaza, que capitaneará la vuelta al trabajo el próximo 3 de julio, y la promoción a director deportivo de José Ignacio Navarro, hasta ahora mano derecha del saliente Antonio Cordón, que ya planifica la 26/27

- MAL MENOR CON EZ ABDE

El esguince en la rodilla derecha del extremo no es grave, por lo que Marruecos decide retenerle en Nueva Jersey para recelo de un Betis que teme que lo fuercen y se agrave su lesión

- PERÚ 1-3 ESPAÑA / DE LA FUENTE TIRA DE TITULARES Y CONVENCE

La 'Roja' gana en Puebla al combinado andino con un once mucho más reconocible, responde a las expectativas y presenta su candidatura a todo en el Mundial, despejando las dudas del anterior amistoso ante Irak

- 3-2: A LA GRAN FINAL

El Almería, que se adelantó en el marcador pero llegó a ir perdiendo 1-2, remonta en el alargue para hacer bueno el 1-1 en Castellón; se jugará el último billete a Primera con el ganador del Málaga-Las Palmas

- GOLEADA Y MUNDIAL

Las de Sonia Bermúdez, como el viernes pasado ante Inglaterra (4-0), vapulean a Islandia (1-6) para certificar su clasificación directa para Brasil 2027.