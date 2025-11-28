No todo iban a ser malas noticias para el beticismo: frente a la plaga de bajas ante el eterno rival, la tranquilidad de saber que hay 'Ingeniero' para rato

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 29 de noviembre de 2025:

- LA MEJOR MEDICINA

El mismo día que se confirmaba que Isco no podrá jugar el derbi y que Antony tampoco consigue el indulto judicial (Amrabat y Lo Celso se probarán este sábado para apurar sus mínimas opciones), el Betis anuncia la ansiada renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027

- EL QUE LA SIGUE...

Pese a las críticas y las lesiones, Marcao, agradecido al Betis por el apoyo a su mujer tras vencer al cáncer, confiesa a ESTADIO que tuvo ofertas para marcharse, pero siempre primó "triunfar y hacer historia en el Sevilla"

- SE DECIDIRÁ AQUÍ

Tras el 0-0 en Alemania, gracias a las paradas de Cata Coll, la selección española femenina se jugará el título de la Nations League el próximo martes en el Metropolitano

- 1-0: SUEÑO AZULÓN

Un gol de Arambarri descuelga al Elche de la lucha europea y mete al Getafe, que se coloca séptimo, con 20 puntos, y que no bajará esta jornada, pase lo que pase, de la octava plaza.