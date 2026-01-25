El Sevilla revive, el Betis busca la victoria contra el Alavés, el Barcelona Femenino se hace con su sexta Supercopa... así vienen las portadas del domingo 25 de enero de 2026

El Sevilla consigue sacarle la delantera al Athletic Club para respirar tranquilo, mientras que el Betis busca en Vitoria su segunda victoria consecutiva en Liga, el Madrid gana en el Estadio de la Cerámica y el Barcelona se alza con la Supercopa en el Clásico, temas que acaparan el protagonismo de los medios de comunicación deportivos

Las portadas de los medio de comunicación deportivos de este domingo 25 de enero de 2025 están divididas entre la jornada 21 de LaLiga y la victoria de la Supercopa de España del Barcelona Femenino, que añaden por sexta vez este título en su palmarés.

La portada de ESTADIO Deportivo de este domingo 25 de enero de 2026 está protagonizada por la victoria del Sevilla en Nervión. Tras la protesta masiva de la afición contra la directiva, los de Almeyda remontaron contra el Athletic gracias a los goles de Peque y Akor Adams, este último de penalti.

Por otro lado, el Betis busca su segunda victoria seguida en Liga contra el Deportivo Alavés con al intención de poder consolidar su plaza europea tras el tropiezo contra el PAOK de Salónica en al séptima jornada de la UEFA Europa League. Partidos que están pasando factura a la plantilla verdiblanca, a la que los contratiempos les ha llevado a viajar a tierras vascas con sólo 19 convocados, entre ellos tres porteros.

También destaca la victoria del Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, imponiéndose los de Arbeloa al Villarreal con un doblete de Mbappé y durmiendo en lo más alto de la clasificación como líderes provisionales. Bajo el título de ''SUPERBARÇA'', Mundo Deportivo, destaca al victoria de las de Pere Romeu al levantar su quinta Supercopa consecutiva y sexta en total tras ganar a un Real Madrid que no pudo hacer nada contra los goles de Esmee Brugts de cabeza y Alexia Putellas de penalti. El Barcelona femenino demuestra una vez más que son imparables, siendo el equipo que más veces ha ganado este título y protagoniza también las portadas de Sport y L'Sportiu.

Dejando de al lado el fútbol, destaca que los Hispanos se quedaron sin opciones en el Europeo de Balonmano Masculino 2026, esperando para echar cuentas para saber si España aún puede pelear por el quinto y sexto puesto. Aún quedan dos partidos por jugar contra dos países vecinos, Francia y Portugal, a los que hay que afrontar con la mejor de las actitudes aunque los resultados no hayan acompañado para tocar metal. También llama la atención que habrá partido de la NFL en el Bernabéu al menos en 2026 y 2027, al igual que ya pasó en noviembre con el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washigton Commander. En esa ocasión ganó el equipo de Florida, que ejercía de local en el primer partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano en nuestro país.