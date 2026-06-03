"Ahora mismo solo quiero dejar el tenis; he caído en un agujero y no he sabido salir"

Aryna Sabalenka estaba muy tocada tras caer en cuartos de final de Roland Garros ante la rusa Diana Shnaider

"No sé si alguna vez había perdido diez juegos seguidos, pero en el plano mental he desconectado completamente. He caído en un agujero y no he sabido salir". Aryna Sabalenka se mostró muy dolida y, aunque al final sacó una pizca de humor para animarse, antes de eso admitió que tardará en recuperarse y centrarse en el tenis después del varapalo que ha sufrido en los cuartos de final de Roland Garros.

Allí, la número uno del mundo ganaba por 6-4 y 5-2 a Diana Shnaider antes de que, de forma incomprensible, se viniera abajo completamente, la rusa le diera la vuelta al partido y se apuntara los diez últimos juegos.

El palo llega añadido a otros. Sabalenka nunca ha ganado un Grand Slam en Roland Garros, de la misma forma que tampoco lo ha hecho en Wimbledon. Y eso cada vez le está pesando más cuando es la dominadora en pista rápida en los últimos años.

No ganar en Roland Garros y Wimbledon, un peso añadido

"Creo que quizá me concentro demasiado en el hecho de que nunca he ganado un Grand Slam en esas superficies y eso me hace pensar demasiado y volverme demasiado emocional en ciertos momentos. No lo sé, es algo sobre lo que necesito tomar distancia e intentar encontrar una solución, porque estoy cansada de perder algunos partidos de mala manera simplemente porque me dejo llevar por las emociones", reconoce la tenista bielorrusa, quien admite que le da demasiadas vueltas a esas cosas.

Por eso, su prioridad ahora mismo es desconectar. "Ahora mismo no tengo pensamientos ni emociones. Ahora mismo solo quiero dejar el tenis, pero veremos. Veremos en unos días, espero recuperarme mentalmente. (...) Necesito sentarme y pensar sinceramente sobre qué pasa en mi cabeza en esos momentos difíciles", indica Sabalenka.

"Soy una jugadora con mucha experiencia. He pasado por muchísimas cosas y he superado muchísimas cosas. Solo necesito descubrir ese pequeño detalle que a veces no funciona para mí y espero poder superarlo. Esta mañana me sentía preparada para luchar, estaba lista y muy motivada, como siempre. Creo, simplemente, que hay un momento específico durante el partido en el que pierdo el control del encuentro. Tengo que buscar una solución a eso, porque ya estoy harta de perder”, sentenciaba la bielorrusa.

Sabalenka, muy crítica con Roland Garros

Sobre el encuentro en sí, pese a admitir errores y reconocer que "arruinó" su partido, también fue muy crítica con la decisión de la organización de no cerrar el techo, cuando el día anterior lo habían hecho por mucho menos. "No sé por qué mantuvieron el techo abierto cuando hacía un viento tan loco", señala.

Aunque la número uno indica que no es excusa, ya que el partido iba bien para ella antes del descalabro, sí que recordó un caso similar el pasado año en el que, como este miércoles, beneficiaron a los hombres. "Recuerdo el año pasado, en nuestro partido, dejaron el techo abierto y al día siguiente había condiciones similares, pero para los hombres cerraron el techo para crear mejores condiciones y un tenis de mayor calidad. No sé por qué lo dejaron abierto. Incluso cuando yo iba ganando, era un tenis muy sucio", afirma, rememorando que el día anterior lo habían cerrado en el Zverev-Jódar.