Diana Shnaider - Maja Chwalinska: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la semifinal femenina de Roland Garros 2026

Las dos grandes sorpresas de Roland Garros, Diana Shnaider y Maja Chwalinska, se ven las caras en la segunda semifinal femenina del Grand Slam parisino

Con todos los riesgos que suelen correr, ninguna casa de apuestas habría vaticinado antes de empezar Roland Garros que cualquiera de estas dos tenistas estaría este jueves enfrentándose para asegurar un puesto en la gran final. Tal vez a Diana Shnaider le habrían dado una mínima opción, pese a que era la 25 del mundo y a que iba por el lado más difícil. Pero a Maja Chwalinska, la jugadora 114 del mundo que llegaba de jugar la fase previa...

Sin embargo, en un Roland Garros plagado de sorpresas, ellas dos se jugarán estar en la final después de haber derrotado en cuartos a Aryna Sabalenka y a Anna Kalinskaya.

“Mi objetivo era entrar en el Top 100 este año. Ése era el principal objetivo. Y, al venir aquí, mi meta era clasificarme. Sentía que estaba haciendo un buen trabajo, que estaba haciendo las cosas correctas y que solo necesitaba paciencia para que todo encajara, pero obviamente no esperaba que sucediera de esta manera, aunque no me quejo. Obviamente, estoy un poco cansada, pero eso es normal. Es un Grand Slam, la adrenalina es muy alta. Puedo sentirme terrible, pero luego entro en la pista y es otra historia. No importa cómo me sienta, todo va a estar bien”, señalaba una Chwalinska que, de momento, ya es Top-30 cuando había comenzado el torneo fuera del Top-100.

La jugadora polaca ya sorprendió en su debut en el cuadro final con una paliza ante la exfinalista del Open de Australia Qinwen Zheng y, luego, tras dejar sólo en cuatro juegos a Elise Mertens, en segunda ronda. Eso le dio confianza para llegar hasta aquí.

Tras superar en cuartos a Kalinskaya, enfrente esperaba tener a la número uno, Aryna Sabalenka. Sin embargo, la bielorrusa se vio superada por Diana Shnaider después de que la rusa ganara los diez últimos juegos de forma consecutiva.

Ahora, Maja Chwalinska se cruzará con una tenista que sí conoce, una Diana Shnaider que, pese a que ya está instalada en la elite, hace tan sólo dos años jugaba los mismos torneos que la que hoy será su rival. Y en los que se enfrentaron. "Por supuesto que recuerdo perfectamente haber jugado contra ella. Fue en una semifinal de un torneo de 60.000 dólares en Estambul en 2022. Es una jugadora muy complicada y muy diferente. Tiene muchísimos recursos, utiliza muy bien las dejadas, los golpes cortados y, además, es zurda", afirma Diana Shnaider sobre su rival en las semifinales de Roland Garros.

"No me sorprende que esté jugando tan bien. A veces simplemente necesitas tiempo para que las cosas encajen. Va a ser un cambio muy importante para mí pasar de enfrentarme a Aryna -Sabalenka- a jugar contra una zurda con un estilo completamente distinto. Estoy muy feliz por ella y espero una batalla enorme porque las dos tenemos una oportunidad increíble delante", añadía la tenista rusa.

¿A qué hora se juega el Diana Shnaider - Maja Chwalinska?

El partido entre Diana Shnaider y Maja Chwalinska correspondiente a las semifinales femeninas de Roland Garros 2026 tendrá lugar este jueves 4 de junio. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista central Philippe Chartrier, tras el Kostyuk-Andreeva, por lo que tendrá lugar en torno a las 17:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Shnaider - Chwalinska en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y es la que retransmite los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que ha hecho los tenistas españoles.