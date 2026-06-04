Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en Roland Garros 2026

Marta Kostyuk y Mirra Andreeva reviven la final del Mutua Madrid Open en unas semifinales de Roland Garros muy tensas

La ucraniana Marta Kostyuk y la rusa Mirra Andreeva reviven la tensa final vivida hace unas semanas en el Mutua Madrid Open 2026 después de que, en cuartos de final, lograran superar respectivamente a la también ucraniana Elina Svitolina y a la rumana Sorana Cirstea.

Será una semifinal tensa por lo mucho que se juegan, pero también por todo lo que se vive entre sus países. Ya en Madrid, ni aún siendo una final, hubo saludo entre ambas. Y las tenistas ucranianas no dudan en recordar en cada comparecencia y hasta en la misma pista lo que están viviendo sus paisanos.

Andreeva, que vive en Francia, no habla nunca de la guerra e, incluso, elogia a sus rivales ucranianas, como ocurrió en Madrid. Pero esto no es recíproco.

Si nos atenemos a lo que están ofreciendo en París, la favorita sería Mirra Andreeva, que también tiene mejor ránking, ya que es la única top-10 que sigue en competición. Sin embargo, fue Elena Kostyuk la que le ganó hace tan sólo un mes en la capital de España y que también venció en Brisbane a principios de año.

"La mayoría de los jugadores no viven en Rusia. No hay nada que te detenga -a condenar la guerra- si esto es algo en lo que no crees. Claramente, ellos no piensan así. Después de cuatro años creo que han dejado muy claro de qué lado están. De nuevo, esta es su carga y con esto viven, no yo”, señalaba Kostyuk en la previa del partido.

Andreeva ha dejado claro que no es un partido más por todo el conflicto, pero que, cuando se enfrenta a una ucraniana, no piensa en ello, trata de que sea un partido más.

¿A qué hora se juega el Marta Kostyuk - Mirra Andreeva?

El partido entre Marta Kostyuk y Mirra Andreeva correspondiente a las semifinales femeninas de Roland Garros 2026 tendrá lugar este jueves 4 de junio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista central Philippe Chartrier, por lo que tendrá lugar a las 15:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Kostyuk y Andreeva en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que ha hecho los tenistas españoles.