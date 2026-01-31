Martín de la Puenta roza la gloria en el Open de Australia

Martín de la Puenta ha rozado su primer Grand Slam en el Open de Australia tras perder en la final del torneo en silla de ruedas ante Tokito Oda, al que tuvo contra las cuerdas tras ganar el primer set

El tenis español tiene muchos motivos para celebrar debido a la presencia de Carlos Alcaraz en la gran final del Open de Australia este domingo, en la que se va a jugar la corona ante Novak Djokovic, sin embargo, no ha sido el único miembro de la armada que ha rozado metal, pues en tenis en silla lo hemos visto con Martín De la Puente, que ha cedido en la final ante el japonés Tokito Oda. Después de estar un set por delante, la subida de nivel del nipón le ha hecho mucho daño y ha terminado perdiendo por 3-6, 6-2 y 6-2.

El gallego, tercer cabeza de serie, intentaba convertirse en el primer español campeón individual en un torneo del Grand Slam tras haber ganado varios en dobles. Tuvo la final a su favor cuando se impuso en la primera manga por 6-3, pero el joven japonés, que ya había ganado el año pasado Roland Garros, Wimbledon y el US Open, reaccionó y se apuntó los dos siguientes parciales por 6-2 para coronarse tras dos horas y 18 minutos.

Uno de los grandes problemas para el español es que una pausa por lluvia cuando mejor estaba jugando le lastró mucho, rompiéndole el ritmo y generando una ventaja para el nipón, que vuelvo del vestuario crecido y al final hizo valer su favoritismo. Así se acaba el gran torneo del número 1 nacional y tercera raqueta mundial, que se va de Australia con la dolorosa sensación de haber rozado la gloria, pero con el buen sabor de boca de ganarle al primer favorito en semifinales, el británico Alfie Hewett, lo que sumado al set que le ha 'robado' a Oda le hacen creer en que los éxitos llegarán más pronto que tarde.

Dos finales perdidas en dos días para el tenis en silla español

Además de De la Puente, el tenis en silla español ha rozado otro hito estas semanas en Australia, ya que Dani Caverzaschi ha rozado su primer grande, en su caso en la modalidad de dobles. El madrileño aún no ha podido estrenar su palmarés, pese a llegar a varias finales, precisamente lo había hecho en Melbourne el año pasado, pero al igual que hace 12 meses, cedió en el partido por el título. En este caso junto al neerlandés Ruben Spaargaren, debido a que fueron superado claramente en la final precisamente por Tokito Oda, que formaba dupla con el argentino Gustavo Fernández y vencieron por 6-2 y 6-1..