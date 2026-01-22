Shelton y Musetti arrasan con buenas sensaciones, Hurkacz se va por la puerta de atrás

Ben Shelton y Lorenzo Musetti han conseguido dos grandes victorias en la segunda ronda del Open de Australia, donde Hubert Hurkacz ha dicho adiós de forma sorprendente

El Open de Australia sigue avanzando y poco a poco se va disipando el camino hacia las rondas finales, donde por ahora muchos de los grandes favoritos parece que van a estar en ellas, o al menos en estas primeras jornadas están limitando las sorpresas al mínimo. Un gran ejemplo son los cabezas de serie 5 y 8, Lorenzo Musetti y Ben Shelton, que están dando una muy buena imagen, ganando sus partidos con comodidad y opositando a complicarle la vida a los grandes favoritos, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

¿El mejor Ben Shelton?

Ben Shelton jugó un partido muy serio en el que no dio opción alguna al local Dane Sweeny, procedente de la fase previa, y en apenas una hora y 44 minutos solventó el compromiso para acceder a tercera ronda, donde le espera el monegasco Valentin Vacherot. El norteamericano ganó por 6-3, 6-3 y 6-2 y volvió a los dieciseisavos de final, un tramo donde siempre ha estado en el primer Grand Slam del curso y lo hizo con una solvencia muy grande, dejando claro que ha llegado a Melbourne a muy nivel y va a ser un hueso durísimo, con el posible duelo contra Sinner en cuartos de final en el horizonte.

Musetti, bonito y efectivo

Lorenzo Musetti es uno de los jugadores que más 'bonito' juegan en el tenis actual, pero el de Carrara ha conseguido en los últimos tiempos hacer que esa clase esa también efectiva. Y en el Open de Australia, al que llegó con ciertas dudas físicas, lo está mostrando a la perfección. Ya en la primera ronda superó a Raphaël Collignon sin muchos problemas más allá del primer set que le robó el belga, pero en su segunda aparición en Melbourne las ha disipado por completo. Ante un rival molesto como Lorenzo Sonego ha demostrado esa facilidad y a base de talento ha superado a su compatriota en tres sets, por 6-3, 6-3 y 6-4, lo que ahora llevará al cabeza de serie número 5 a medirse al ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Tomas Machac.

Adiós al regreso triunfal de Hurkacz

Hubert Hurkacz se perdió gran parte del 2025 por culpa de una dura lesión que le apartó de su senda triunfal, que aún estando entre los mejores del mundo, no era tan dominante como cuando llegó al top 10 de la ATP. Sin embargo, este 2026 estaba dejando unas muy buenas sensaciones, comenzando por la United Cup, en la que junto a Iga Swiatek logró la victoria, siendo parte de ella. No obstante, el Open de Australia es otra historia y los partidos a cinco sets se pueden atragantar. Y eso es exactamente lo que le ha pasado en la segunda ronda ante el joven estadounidense Ethan Quinn. 6-4, 7-6 y 6-1 en apenas 2 horas y 16 minutos han servido al 'yankee' para cerrar su pase a la tercera ronda y dejar en nada las buenas sensaciones de 'Hubi'.