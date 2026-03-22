La lista de convocados de Simeone para el derbi madrileño ante el Real Madrid

El Atlético de Madrid se ha concentrado esta mañana antes del derbi ante el Real Madrid con la cuatro bajas conocidas por lesión de Oblak, Pubill, Barrios y Mendoza

Hasta prácticamente última hora ha guardado sus cartas Diego Pablo Simeone para el derbi de esta noche frente al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco, cuarto clasificado ahora mismo aunque con un partido menos que el Villarreal, afronta la cita del Santiago Bernabéu con las bajas ya conocidas de Jan Oblak en la portería, Marc Pubill en defensa y las de Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza en el centro del campo, todas ellas por lesión.

De esta forma, la plantilla del Atlético de Madrid se ha concentrado esta mañana con estas cuatro bajas ya confirmadas y una lista de convocados de 22 hombres donde destacan la presencia de los dos porteros del filial, el Atlético Madrileño, Salvador Esquivel y Mario de Luis, que acompañarán a Juan Musso, titular una vez más con el equipo rojiblanco, así como el también canterano Julio Díaz, que debutó en Primera división el pasado 28 de febrero disputando los 90 minutos frente al Real Oviedo.

Además de por estos tres canteranos, la lista de convocados de Simeone la completan los siguientes futbolistas: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Clement Lenglet; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Ademola Lookman.

El estado de la enfermería del Atleti

En cuanto a los lesionados, Jan Oblak será perderá esta noche su tercer partido seguido por una distensión muscular en el costado; Marc Pubill no jugará por segundo choque consecutivo por unas molestias en las costillas; Pablo Barrios es baja por su segunda lesión muscular en el último mes y medio, que lo ha dejado fuera de once de los últimos doce partidos; y Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo.

El posible once de Simeone

Así las cosas, el once que pueda poner de inicio en liza Diego Pablo Simeone esta noche en el Santiago Bernabéu sería con Juan Musso en portería, una defensa de cuatro con Le Normand y Giménez como centrales, Llorente y Hancko en los laterales; en el centro del campo estaría Johnny Cardoso y Koke en la sala de máquinas, con Giuliano por la derecha y la duda en la izquierda de Baena o Lookman. Arriba, también la incógnita de quién acompañara esta vez a Griezmann, Julián Álvarez o Sorloth.