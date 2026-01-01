Los plazos que maneja el Barça con la vuelta de Gavi

Hansi Flick apunta a regresar a los entrenamientos en este mes de enero y en febrero volver a tener minutos, lo que mantiene la cautela con un jugador que no juega desde el pasado 23 de agosto, en el duelo ante el Levante de LaLiga EA Sports

Gavi apunta a ser una de las buenas noticias del Barcelona en el comienzo de 2026. El jugador de 21 años sigue recuperándose de su grave lesión de menisco que sufrió en septiembre, última vez que se vistió de azulgrana esta temporada. En este sentido, el futbolista andaluz, que tiene el foco en ir convocado con España en el Mundial de 2026, podría volver a los entrenamientos de Hansi Flick en este mes de enero y en febrero poder entrar en una lista para los encuentros que tiene fijado el conjunto culé, como el derbi contra el Girona en Montilivi.

Gavi, en la recta final para regresar con el grupo

Hansi Flick encara el mes de enero con diferentes partidos de alto nivel, tanto de LaLiga EA Sports, como de la Supercopa de España y UEFA Champions League. Con ello, el técnico alemán podría tener la noticia del regreso de futbolistas como Gavi, además de otros como Pedri, que no pudo participar en el último encuentro del conjunto culé, contra el Villarreal en La Cerámica. En este sentido, el futbolista de Los Palacios podría estar de regreso en este comienzo de año, tal y como ha informado en el Diario Marca. El medio citado ha apuntado que el centrocampista "se encuentra en la recta final de su recuperación y apunta a volver a entrenar en las próximas semanas, con el objetivo de que en febrero entre en una de las convocatorias del Barcelona.

Por su parte, Gavi, en una entrevista a Mundo Deportivo, afirmó está semana los plazos que pronostica para volver a estar disponible y tener luz verde para tener minutos con el Barcelona: "Voy cumpliendo los plazos que me han marcado y, hasta ahora, todo va muy bien. Lo que verdaderamente me importa es estar aquí trabajando para recuperarme lo antes posible y de la mejor manera. Aprendes mucho cuando te pasan este tipo de lesiones. Sobre todo a tener paciencia. Lo que más me duele es estar viendo a mis compañeros y no poder jugar". Por ello, se descarta aún su presencia en el encuentro de este sábado ante el Espanyol, con un Javi Puado que analizó el derbi en el RCDE Stadium con la vuelta de Joan García con el principal foco.

Hansi Flick, a la espera de poder contar con más regresos en el Barça

Por otro lado, Ronald Araujo volvió a los entrenamientos de Hansi Flick tras marcharse de retiro espiritual a Israel, pero su disponibilidad para el partido de este sábado no está confirmanda, quedando pendiente de las sensaciones del futbolista uruguayo. Además, Koundé, que hizo saltar las alarmas por su sustitución en el encuentro ante el Villarreal, no debería de tener problemas para salir de inicio frente al Espanyol. No obstante, Dani Olmo sigue recuperándose de su lesión en el hombro y su presencia en el duelo del RCDE Stadium sigue siendo una incógnita, tal y como ha mencionado la fuente citada anteriormente.