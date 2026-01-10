Juankar: "Quería quedarme en el Betis, pero no me llamaron y me pidió Caparrós"

El exbético, que vivió en Heliópolis experiencias completamente opuestas en sus dos temporadas, repasa su trayectoria en La Palmera, su llamada al presidente para quedarse tras el éxito en su primer curso y el vacío después del descenso

En pocas ocasiones se viven dos temporadas tan diametralmente opuestas en un mismo club como le ocurrió en el Betis a Juan Carlos Pérez López, conocido en el mundo del fútbol como Juankar. Y es que en los dos cursos que militó como cedido en el Benito Villamarín las experiencias tocaron los extremos, pues en la primera camapaña, en la 12/13, el equipo se clasificó para la Europa League, y la segunda, se sufrió un doloroso descenso.

El de Boadilla del Monte repasó este contraste en una extensa entrevista en Offsiders, en la que recalcó que hizo hincapié para quedarse en Heliópolis tras el fructífero primer curso. "Yo quería seguir otro año más en el Betis. Estuve allí muy bien, tuve muy buen rendimiento, nos metimos en Europa League. Ese año fue increíble para el Betis. Hice buenos partidos. La putada es que tuve que parar en diciembre que me operé de pubalgia. Estaba tieso. Mi cuerpo petó. Es muy común, aunque a día de hoy no se opera tanto como antes porque hay más cosas, más maquinarias", explicó Juankar, que en verano puso mucho de su parte para seguir como bético.

Llamó al presidente, Miguel Guillén, para seguir en el Betis

"Quería seguir allí y veía que el representante se peleaba con el director deportivo. Yo llegué a llamar al presidente, a Guillén que era en esa época el mandatario, y le decía, 'presi, por favor, me quiero quedar, vamos a solucionar esto', y él me decía 'tranquilo, Juankar, que nosotros te queremos y lo voy a solucionar. A partir de ahí se solucionó todo y otro año de cesión'", apuntó el lateral izquierdo, ahora sin equipo tras acabar contrato en el Aris de Salónica, y que no se esperaba lo que iba a ocurrir.

"Ese segundo año, con Europa League y demás, parecía la leche, pero vivimos el descenso, Fue un año complicado. No salía nada, la gente ya decepcionada... Yo pensaba: 'joder tío, ¿te metes en Europa y ahora estás peleando por el descenso?'", lamentó Juankar, crítico con la planificación realizada por el Betis aquel verano: "Yo creo que ese año en el Betis no se hizo una buena plantilla que pudiese competir en todos los frentes. Era muy corta y con poca experiencia y eso al final te pasa factura. No es llevar Copa y Liga, es llevar Europa League. No puedes depender de trece jugadores para todo".

Temporada dura: "Veía a la gente llorando en la grada"

En este sentido, señaló que fue un año duro para él por el sufrimiento en la grada. "Yo me fijaba siempre mucho en la gente de la grada y veía a la gente llorando y decías... es que les hemos fallado. Es la verdad, les has fallado. Estás ahí ganando mucho dinero, tienes mucha responsabilidad y les has fallado. No porque no lo hayas intentado, que lo habrás intentado, pero hay algún momento en el que algo malo habrás hecho. ¿Qué explicaciones le das a la gente? Se supone que no tenemos que dar explicaciones, pero para mí sí que tenemos que dar explicaciones", apuntó Juankar, que reconoce que no le habría importado seguir en Segunda.

"Ese verano a mí no me hubiese importado seguir en Segunda, pero es verdad que no se produce ningún tipo de llamada. Supongo que querían hacer una reestructuración de plantilla. Me fui de vacaciones a Nueva York con Rubén Pérez y me llama Joaquín Caparrós que me quería para el Granada. La suerte que he tenido es que siempre me ha pedido el entrenador en cada club al que he ido. Pepe Mel me pidió para ir al Betis", explicó Juankar, que recuerda que en la 13/14 llegaron a octavos de final de la Europa League, donde cayeron con el Sevilla.

Su primera vez como lateral izquierdo, en el derbi europeo

"Allí ganamos 0-2 y en casa se da la vuelta. Una anécdota que puedo contar es que fue mi primer partido como lateral izquierdo. Teníamos a Gabi Calderón como entrenador y no teníamos lateral izquierdo y fue Antonio Adán el que le dijo al míster que creía que yo podía jugar ahí y lo podía hacer bien. Hice un partidazo. Hubo un momento en el que no podía más. Me cambia antes de la prórroga o en la prórroga y esa ovación de la afición fue increíble", rememoró.