Los números dan la razón a Manuel Pellegrini

Únicamente ha perdido con los cuatro de la Supercopa, dos veces en sus últimos 17 encuentros, con 11 victorias

Después de casi seis años al frente del Real Betis, los críticos de Manuel Pellegrini deberían haber aprendido ya que el chileno tiene no seis, sino siete vidas. Como los gatos. Curiosamente, cada vez que se reabre el debate sobre la continuidad del 'Ingeniero' y su presunto fin de ciclo, 'guantá' sin mano. Porque los verdiblancos pueden caer, pero no hincan rodilla. No en vano, han sido solamente cuatro derrotas las que ha encajado en los 30 partidos oficiales disputados hasta la fecha, concretamente ante los cuatro participantes en la última Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Desde la 96/97 con Serra Ferrer (3) no se ha visto un inicio mejor.

La secuencia, además, no puede ser más positiva. No se trata únicamente de presumir de la vigencia en las tres competiciones a las puertas del mes de febrero, sino de que, quitando los traspiés ante merengues y culés, el cuadro heliopolitano ha sumado en los otros 15 choques de los 17 últimos, con cuatro igualadas y nada menos que once triunfos. En el plano goleador, se está mostrando, además, resolutivo en ambas áreas, pues, aunque encajó sendas 'manitas' (10 tantos en total) en esas dos funestas citas, en las otras marcó 33 y únicamente encajó siete, nunca más de uno por cita. Una aplastante regularidad que ahora se verá exigida por unos cuartos de Copa del Rey ante los colchoneros en La Cartuja en un compromiso marcado por el deseo de revancha.

En el aspecto global, 22 goles recibidos en esos 28 duelos. Y es que el Real Betis lleva once porterías a cero en 30 encuentros, las mismas que el mejor de LaLiga en ese apartado, el Real Madrid, dos más que el Barça y tres más que los otros dos clubes en 'zona Champions League', Atlético y Villarreal.

Pellegrini suele ir de menos a más

Los 32 puntos en 20 jornadas del Real Betis ya son la segunda mejor marca desde el aterrizaje de Manuel Pellegrini en la 20/21. Tan sólo las 34 unidades que llevaba a estas alturas en la 21/22, que abrochó con la conquista de la Copa del Rey, superan ese registro, recuerda el perfil especializado @LaLigaendirecto, mientras que @pedritonumeros rememora que en ocho ocasiones los equipos del 'Ingeniero' mejoraron en la segunda vuelta, mientras que otros cinco (Villarreal 05/06 y 08/09, Málaga 12/13 y Betis 21/22 y 22/23) no lo hicieron.#[media;[proveedor:4;id:LaLigaenDirecto/status/2012652512772247598]]#[media;[proveedor:4;id:pedritonumeros/status/2012650963958411753]]