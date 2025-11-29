Pellegrini pide "no caer en provocaciones", pero hace caso a Alexis y cruza elogios con su paisano

El 'Ingeniero' espera "un ambiente hostil" en Nervión, donde oposita al once un 'Niño Maravilla' que lo compara con Wenger: "Son parecidos; cabellos y educados"

"Contacto no hemos tenido, pero me han tocado momentos en la selección en que nos saludábamos y hemos tenido algunas llamadas. Es parecido, como siempre digo, a Wenger, un caballero y educado. En lo personal me gusta mucho. Los dos somos chilenos y hay que apoyarse siempre. Eso siempre lo recalco. En general, en el mundo, los chilenos no se apoyan mucho, y creo que hay que hacerlo más. Veo a los jugadores argentinos o a los brasileños y están siempre unidos. Eso creo que nos falta un poco. Por eso, siempre que hablo de él, como persona, por lo poco que lo conozco y lo que hemos hablado, me parece una persona seria. Dejando a un lado lo del Sevilla o el Betis; hablo de lo personal", apuntaba Alexis Sánchez sobre Manuel Pellegrini, que le hizo caso este sábado en su comparecencia previa a El Gran Derbi.

De esta forma, en declaraciones recogidas por 'Abc de Sevilla', el atacante pide a sus compatriotas "humildad" y está dispuesto a hacer autocrítica y propósito de enmienda: "Nos hace falta humildad entre los jugadores, del entrenador que llegue... Y empezar de cero. Remar desde cero, como los primeros días que llegué yo a la selección. Apoyarse en lo más grande y en lo más pequeño. No 'yo voy a impedir esto y voy a hacerlo así'. Creo que soy el que más tiempo lleva en la selección de Chile, sé cómo funciona todo de arriba hacia abajo, lo sé. Y, si me llaman, o a Claudio Bravo también, lo pueden llamar a él y ayudar a la selección".

El cariño de Pellegrini a sus compatriotas y al 'Pelado'

"Ambos son dos muy buenos jugadores, con buena carrera en Chile y en Europa. Alexis ha sido capaz de jugar en algunos de los clubes más importantes del mundo, una carrera muy prolongada. Ojalá le vaya lo mejor posible; viene saliendo de una lesión, también Suazo. Lo lamento por los dos, porque ojalá estuvieran los mejores jugadores", asegura el míster chileno, elegante igualmente con su homólogo sevillista: "No he tenido la suerte de conocer a Matías personalmente, dentro de la actividad. Sí conocí su gran carrera como jugador; está el Sevilla en un momento complicado y lo está manejando muy bien, con su experiencia como jugador y técnico. Me alegro mucho por él que esté dirigiendo en España".

Su visión sobre las claves del derbi

"Es un día muy importante; sabemos lo que es una victoria para la hinchada del Betis sobre el Sevilla en su estadio. Esperamos hacer un buen partido, no caer en provocaciones, dedicarnos a jugar al fútbol. Siendo de visita, hay siempre un ambiente muy hostil, así que tenemos que tener la madurez para sumar los tres puntos. Cada uno tendrá distintas opiniones, de todos los equipos uno estudia bastantes partidos, al tener cierta información y estadística. Esa información tratamos de suplirla mejorando nuestro rendimiento. El Sevilla tiene cosas positivas y cosas negativas, y tenemos que hacer un muy buen partido. Los derbis engrandecen la ciudad; cuando hay un espectáculo tan grande, mientras mejores sean los jugadores que estén dentro del campo, para ambos equipos, mejor es el espectáculo. Me interesa sacar los puntos, pero respeto un espectáculo que la gente viene a ver".

"Los dos equipos tienen planteles importantes para que los que salgan a jugar den un alto nivel. En el factor deportivo, todos los equipos son bastante parejos, salvo dos o tres que están por arriba del resto, y así se refleja todos los años. Son partidos muy difíciles, donde no es fácil puntuar, y así podemos ver a los tres más poderosos que juegan fuera y tampoco logran los resultados. Eso le da categoría a LaLiga y es lo que pretendemos hacer. Deportivamente, tratar de superar a cualquier rival; aquí hay un exceso motivacional que quizás lleva a cometer errores, ya sean expulsiones o penaltis innecesarios en un ambiente hostil, lo que acarrea peores resultados. El manejo desde la parte emocional frustra muchas veces no conseguir los resultados. No creo que la frustración mía de ganar o no a un rival sea más importante. Lo importante es ganar los tres puntos que nos sigan permitiendo aspirar a cosas importantes en LaLiga. Sabemos que es mucho más para ellos, esa responsabilidad creo que es mucho más importante que mi parte personal".