Bordalás lanza un 'dardo' al Valencia: "Ha venido a por un punto y se ha encontrado con la victoria"

El entrenador del Getafe lamentó que su equipo cayese derrotado merced a un "desajuste" defensivo les hizo "regalar" el partido. Además, aunque se mostró satisfecho con la entrega de los suyos, dejó claro que les falta "calidad" para decidir los encuentros

El Getafe sufrió una dura derrota ante el Valencia (0-1) que le deja con un exiguo colchón de solo dos puntos sobre el descenso. Por ello, su técnico, José Bordalás, no ocultaba su pesar a la conclusión del choque, poniendo el foco en lo que en su opinión fue un error de su propio equipo que puso en bandeja a Gayà el único tanto del encuentro cuando el final ya se acercaba.

"Ha sido un partido en el que el equipo lo ha intentado de nuevo. Hemos llevado la iniciativa, hemos realizado 41 centros, 12 saques de esquina y tres acciones de estrategia. El equipo lo ha intentado de todas las formas posibles y, en el único desajuste que tuvimos, nos han marcado el gol que les ha dado la victoria a ellos y la derrota a nosotros. Le hemos regalado la victoria. Es un desajuste que no nos podemos permitir", destacó.

"Nos metemos en una situación preocupante"

Para el entrenador alicantino, el Getafe fue el único que buscó de veras el triunfo, admitiendo sin paños calientes que urge volver a ganar porque el peligro de meterse en puestos de descenso comienza a ser muy real. "Quería que diéramos un paso al frente, que le diéramos más agilidad y velocidad al juego para intentar generar la situación que nos pusiera por delante. El Valencia, en mi opinión y con el máximo respeto, ha venido a conseguir un punto y se ha encontrado con la victoria, ya que prácticamente no nos ha generado ningún problema. Nosotros sí tuvimos ocasiones claras y el equipo lo intentó de todas las formas. Nos ponemos en una situación preocupante, obviamente, porque llevamos muchas jornadas sin ganar. Todo está muy ajustado, los equipos ganan y cada vez estamos más cerca del descenso. Hay que dar un paso al frente y conseguir puntos para salir de la situación en la que estamos", señaló.

Comprende el enfado de la afición del Getafe

"La afición creo que en todo momento ha estado con el equipo. Entiende la situación y sabe que para nosotros ellos son fundamentales e importantes. Entiendo que estén tristes porque el equipo ha vuelto a perder como local, pero a los chicos no se les puede reprochar ni las ganas ni la ilusión; lo ponen todo, pero llegamos a donde llegamos. Nos cuesta generar, nos cuesta enlazar pases, nos falta calidad y nos faltan muchas cosas para conseguir los goles que nos den la victoria. El equipo sigue trabajando y es una pena, porque la semana ha sido de mucho trabajo insistiendo en preparar bien el partido. Sabíamos que era un encuentro muy determinante porque nos enfrentábamos a un rival directo en estos momentos. Hemos perdido el 'goal average' y nos han recortado tres puntos; incluso un punto no hubiera sido malo, pero en ese único desajuste hemos encajado el gol", se lamentó de nuevo

David Soria, resignado

Por su parte, David Soria, meta azulón, se mostró resignado tras la derrota y apeló al trabajo como única receta para salir de la actual situación. "Era un partido de 0-0. Ninguno de los dos quería arriesgarse mucho por miedo a perder el partido y en una acción aislada, pues pierdes. Toca aprender. Estamos en el primer partido de la segunda vuelta. Queda toda entera y hay que empezar a sumar. Por mucho que hablemos, si no sumamos puntos, no hay nada que hacer", señalo en Movistar Plus.

Para el cancerbero madrileño, además, su equipo está en una mala racha "en la que todo sale cruz", admitiendo todos se marcharon al vestuario fastidiados. "Era un partido importante, pero cualquier cosa que digas no sirve para nada. Hay que ganar y queremos estar el año que viene en Primera División. Vamos a ir a muerte. Siempre queremos ganar. Es una parte más de nosotros y del club. Ahora han venido tres jugadores más y vendrán más para ayudarnos. Creo que es necesario. A partir de ahí, pensar partido a partido y cada punto tiene que ser oro. A seguir, porque estamos en el primer partido de la segunda vuelta", insistió.