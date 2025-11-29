Alineaciones Levante - Athletic Club: Alineación probable de Levante y Athletic Club en la jornada 14 de LaLiga

El Levante necesita una victoria para dejar los puestos de descenso enfrente un Athletic que está siendo muy irregular esta temporada

Levante y Athletic Club juegan este sábado 29 de noviembre, a las 18:30 horas en el estadio Ciutat de Valencia.

El conjunto de Calero es penúltimo de la competición nacional, tiene en su haber 9 puntos -los mismos que el Oviedo, actual colista- y en sus cinco encuentros recientes solo ha obtenido un empate, el resto han sido derrotas.

Por otro lado, el club bilbaíno cuenta en su casillero con 17 puntos -empatado con el Getafe- y está ubicado en la octava posición de LaLiga.

Cada equipo, llega con un objetivo distinto uno la salvación y desde la ría de Bilbao es optar de nuevo a puestos europeos, aunque para lograrlo los dos clubes deben mejorar a nivel de juego y resultados.

Bajas del Levante UD - Athletic Club

El conjunto valenciano afronta esta jornada con dos dudas, la primera es Carlos Espí, el delantero está recuperándose de una lesión en el bíceps femoral. Luego, con el mediocentro Pablo Martínez, hay dudas también sobre si se va a recuperar completamente de su esguince de tobillo antes del encuentro ante el Athletic Club. Por último, Unai Vencedor, no podrá jugar por una cláusula en su contrato con el club de la ría.

Por otro lado, el Athletic Club llega con varias bajas importantes, como la de Unai Egiluz, el central sufre una rotura de ligamento cruzado, que le hará perderse una gran cantidad de partidos hasta marzo; Beñat Prados se lesionó de exactamente lo mismo que el de Durango. Además, en ataque no va a poder contar con Iñaki Williams, lesionado en el aductor y será baja hasta diciembre; y también Maroan Sannadi, ha sido operado de menisco y su fecha se desconoce.

Por otro lado, Aymeric Laporte, el central no se ejercitó el pasado jueves debido a un virus, por lo que es seria duda. A los lesionados se une Oihan Sancet, que vio la cartulina roja ante el Barcelona, Ruiz de Galarreta, por acumulación de tarjetas y Yeray Álvarez, es baja hasta abril debido a su suspensión por dopaje.

Calero cambia el esquema

En el anterior partido se vio al conjunto granota con tres defensas atrás, pero eso no va suceder ante el Athletic Club, esto provocará un cambio en la formación, pasando de un 5-4-1 a la vuelta del 4-4-2. En la portería, Ryan ya se ha hecho merecidamente con el puesto. Los laterales serán para Manu Sánchez -está a una amarilla de ser apercibido, y Jemery Toljan.

En el medio, Oriol Rey y Kervin Arriaga, son el cerebro y el músculo del Levante. A cada lado estará Brugui y Carlos Álvarez. Arriba, la pólvora la pone Etta Eyong -cada día que tiene más novias- junto con Iván Romero.

Valverde ajusta el once

El conjunto vasco va a contar con la vuelta a la titularidad de Guruzeta y Mikel Vesga. Esas son las únicas nuevas caras con respecto al once del Camp Nou. Unai Simón, es fijo en los planes de Valverde. Los puestos de lateral, serán de Yuri Berchiche y Gorosabel, en el centro de la zaga Laporte y Dani Vivian van a volver a ser elegidos.

En la medular van a estar Mikel Jauregizar, Mikel Vesga y de enganche Unai Gómez. La línea de ataque estará compuesta: Nico Williams, Guruzeta y Álex Berenguer.

Onces probables del partido Levante UD - Athletic Club, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga

Levante UD: Ryan; Manu Sánchez, Unai Elgezábal, Matías Moreno, Toljan; Brugui, Oriol Rey, Kervin Arriaga, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.

Athletic Club: Unai Simón; Yuri Berchiche, Paredes, Daniel Vivian, Gorosabel; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Unai Gómez; Nico Williams, Guruzeta y Álex Berenguer.