Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el triunfo del Barcelona y la derrota del Valencia en la jornada 31

Este sábado se disputaron un total de cuatro encuentros en los que no faltó la emoción propia del final de temporada. Se enfrentaron Real Sociedad y Deportivo Alavés, Elche y Valencia, Barcelona y Espanyol, Sevilla y Atlético de Madrid

La jornada 31 de LaLiga EA Sports, tras el encuentro de este pasado viernes en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Girona que terminó en tablas, este sábado se disputaron cuatro encuentros. Real Sociedad y Deportivo Alavés vivieron un encuentro apasionante que terminó con seis goles en total y repartido a partes iguales.

El Elche sacó la cabeza del pozo del descenso tras vencer al Valencia por la mínima. El Barcelona se acercó al título con un triunfo incontestable ante el Espanyol en el derbi catalán. Sevilla y Atlético de Madrid cerraron la jornada en un choque en el que los andaluces se jugaban el poder salir del descenso, donde empezó metido su partido.

Real Sociedad 3-3 Alavés: Partido retro de goles en Anoeta

Lucas Boyé, con un gol en el minuto 97, rescató este sábado un punto para el Alavés en Anoeta (3-3), en un partido en el que la Real Sociedad fue superior pero terminó cediendo dos puntos víctima de sus propios errores. Prácticamente en la primera acción del encuentro Caleta-Car cometió un error grave al introducir el balón en su portería en un mal despeje. Ni él ni Remiro se entendieron, y el Alavés se adelantó sin haber disparado a puerta. Poco después, Sivera evitó el empate tras un buen testarazo del propio Caleta-Car, que no pudo enmendar su error inicial.

Elche 1-0 Valencia: El derbi valenciano saca a los de Sarabia del descenso

Un gol del delantero chileno Lucas Cepeda, el primero desde su llegada al fútbol español, permitió al Elche sumar tres puntos de oro para eludir el descenso en el duelo autonómico ante un Valencia que despertó tarde y al que frenó el portero argentino Matías Dituro, en el tramo final, con varias paradas de mérito. El conjunto valenciano, que desperdició una oportunidad para dejar de mirar abajo, fue superior durante varias fases del partido y tuvo más y mejores ocasiones que un Elche que supo sufrir y esperar su momento para seguir con vida en la lucha por la salvación.

Barcelona 4-1 Espanyol: El derbi catalán cae de lado culé

A tres días de jugarse el pase a las semifinales de la Liga de Campeones en el Metropolitano, el Barcelona prácticamente sentenció LaLiga con una victoria en el derbi ante el Espanyol (4-1) que deja al Real Madrid a nueve puntos del líder a falta de siete jornadas. Para dejar casi amarrado el título, Hansi Flick no escatimó en efectivos y decidió alinear a muchos jugadores que serán titulares contra el Atlético de Madrid el próximo martes, como Lamine Yamal, Pedri, Eric García, que jugaron lo noventa minutos, o Fermín.

Sevilla 2-1 Atlético de Madrid: Sufriendo sabe mejor

El primer tiempo estuvo marcado por los goles. Akor Adams adelantó a los locales a los 10 minutos desde el punto de penalti. El canterano Boñar, que debutaba en Primera, igualó la contienda en el 35 y en el alargue del primer acto, Gudelj remató un córner prácticamente solo en la frontal del área pequeña. En el segundo tiempo, a pesar de que el Atlético de Madrid presionó y por momentos encerró al Sevilla para el empate, no hubo más goles. Los de Nervión salen así del descenso y condenan al Mallorca que jugará este próximo domingo.

Resultados de LaLiga EA Sports hoy en directo

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports