Athletic Club - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

El conjunto de Valverde pretende acercarse a puestos europeos ante un conjunto blanco que llega muy tocado por las tres últimas salidas ante el Rayo Vallecano, Elche y Girona

Este miércoles, 3 de diciembre, el Athletic Club se medirá al Real Madrid CFen el estadio San Mamés, como cada encuentro entre ambos será un gran partido. Además, por aclarar este es un encuentro de la jornada 19, adelantado debido a que cuando se dispute esta jornada, hay varios equipos que se enfrentarán en la Supercopa de España, entre ellos los que juegan hoy.

El cuadro bilbaíno está octavo y cuenta con 20 puntos -empatado con el Getafe CF-, poco a poco el equipo va encontrando su mejor fútbol, ese que apenas mostraba cuando comenzó la campaña. La pasada jornada ganó al Levante por 2-0 con tantos Robert Navarro y Nico Williams.

En los siete partidos que ha disputado en su casa, ha conseguido 13 puntos, esos puntos esperan que suban tras la visita del Real Madrid CF.

Los de Xabi Alonso llegan segundos, con un saldo de 33 puntos bajo su brazo y en una mala dinámica fuera del Bernabéu, de las últimas tres salidas (Vallecas, Manuel Martínez Valero y Montilivi) solo ha conseguido 2 puntos. El Real Madrid quiere acabar con esa mala racha y volverse a acercar al liderato de LaLiga. La estadística está a favor del conjunto blanco, de las últimas 7 veces que ha visitado el estadio de San Mamés ha logrado el triunfo en seis. Además, el histórico de enfrentamientos entre ambos es favorable al Real Madrid CF, sumando 124 victorias, 45 empates y 79 derrotas.

Como visitante, este es el equipo que más puntos tiene, cuenta con 15 puntos, pero hay un pero, el club madrileño lleva un partido más que otros como el FC Barcelona, Villarreal CF y Real Betis, las siguientes entidades que han sumado más puntos en su casillero.

Athletic Club - Real Madrid CF: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

El partido entre el Athletic Club y el Real Madrid CF, tendrá lugar este miércoles 3 de noviembre a las 19:00 horas, en el estadio San Mamés.

Athletic Club - Real Madrid CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimonovena jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar+ dial 55 y en Orange dial 113), DAZN LaLiga2 (M58 y O114) o LaLiga TV Bar. También se puede seguir en la plataforma de DAZN.

Athletic Club - Real Madrid CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este miércoles entre el Athletic Club y el Real Madrid CF, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.