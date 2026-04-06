Arbeloa defiende a Mbappé antes de enfrentar al Bayern: "Ha venido para partidos como este"

El Real Madrid afronta un duelo clave ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, y en la previa Álvaro Arbeloa ha lanzado un mensaje contundente sobre Kylian Mbappé, cuestionado en las últimas semanas por su impacto en el equipo

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció en el Santiago Bernabéu con motivo de la previa de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

El salmantino dio un discurso firme, donde quiso defender a sus jugadores, especialmente al criticado Kylian Mbappé, dejando claro cuál es la mentalidad del equipo en un partido de máxima exigencia.

Defensa total a Mbappé en un momento clave

Arbeloa fue directo cuando se le preguntó por el papel de Mbappé y las dudas sobre su encaje con Vinícius. El entrenador no solo evitó cualquier crítica, sino que reforzó su importancia en este tipo de escenarios.

El técnico salmantino aseguró que el francés “ha venido para partidos como el de mañana y que va a tirar del equipo”, dejando claro que confía plenamente en su liderazgo en una noche decisiva.

Además, añadió que “no sé si hay algún entrenador en el mundo que no quiera tenerlo”, subrayando que contar con un futbolista de ese nivel es “una suerte”.

Un mensaje sobre el vestuario tras Mallorca

Tras la derrota reciente ante el Mallorca en LaLiga, Arbeloa quiso rebajar cualquier alarma interna y explicó cómo ha gestionado el grupo en las horas posteriores, donde no han parado de aparecer las críticas.

El entrenador desveló que pidió a sus jugadores pasar página de inmediato: “No había tiempo en pensar en lo que había pasado y en lo que pensamos es en ganar mañana”.

El Bayern, el rival más exigente

Arbeloa también analizó al conjunto alemán, al que definió como uno de los equipos más completos del panorama europeo.

El entrenador destacó que el Bayern es “agresivo, valiente y con capacidad de hacer muchos goles”, además de resaltar su intensidad defensiva y su velocidad en el repliegue. Un aviso claro sobre el nivel de exigencia que tendrá el Real Madrid en esta eliminatoria.

La identidad del Madrid: ganar siempre

Más allá de nombres propios, Arbeloa insistió en la idea que define al club. El técnico reconoció que el equipo apenas empata partidos, pero lo interpretó como una consecuencia directa de su mentalidad.

“El ansia de querer ganar” ha llevado al equipo a asumir riesgos, incluso encajando goles, pero forma parte del ADN competitivo del Real Madrid.

Bellingham y el encaje de las estrellas

Otro de los puntos destacados fue la gestión de figuras como Jude Bellingham. Arbeloa dejó claro que su presencia mejora al equipo, aunque obliga a ajustar el funcionamiento colectivo.

El entrenador lo definió como “un bendito problema”, insistiendo en que el reto es lograr conexiones entre jugadores de máximo nivel.

Un reto sin margen de error

Arbeloa evitó hablar de un posible fracaso y fue tajante sobre la eliminatoria: “No pensamos en no ganar este cruce”.

El Real Madrid llega al duelo con la presión habitual, donde Arbeloa puede estar jugándose el puesto, pero también con la confianza de su historia reciente en Europa, y con un mensaje claro desde el banquillo: las estrellas están para aparecer en noches como esta.