Paso al frente de Óskarsson y Yangel Herrera en la Real Sociedad

El delantero islandés y el mediocentro venezolano, que solo han podido jugar tres y dos partidos, respectivamente, han acortado sus vacaciones para avanzar en sus procesos de recuperación y estar cuanto antes a las órdenes de Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad comenzará una nueva etapa este próximo lunes 29 de diciembre, cuando Pellegrino Matarazzo dirigirá su primer entrenamiento tras convertirse en técnico txuri urdin para lo que resta de temporada y la siguiente. Es el momento para que aquellos que disponían de un papel secundario en los planes de Sergio Francisco traten de convencer al estadounidense y ganarse un sitio, pues sobre el papel representa una oportunidad para que todos partan de cero. Pero la realidad es que hay varios miembros del plantel que se encuentran ya en la rampa de salida y mucho debe cambiar su situación para que no hagan las maletas.

Varios nombres en la rampa de salida

El foco se centra en la figura de Umar Sadiq, de nuevo deseado por el Valencia. Pero tampoco tiene sitio Odriozola, al que igualmente se intentó colocar sin éxito en verano, y se barajan las cesiones de Mikel Goti o Karrikaburu. Junto a ellos, Caleta-Car no está convenciendo y no sería descabellado que se pueda romper antes de tiempo el préstamo acordado con el Olympique de Lyon, mientras que Luka Sucic parecía tener un pie fuera pero ya fue recuperado para la causa por Jon Ansotegi en su breve periodo de interinidad.

Los números de Óskarsson y Yangel Herrera

Hay otros jugadores, en cambio, que no han dispuesto de apenas minutos pero por una cuestión diferente. Es el caso de Orri Óskarsson, llamado a ser el hombre-gol de este equipo, y Yangel Herrera, el fichaje más caro del pasado verano. El delantero islandés solo pudo participar en las tres primeras jornadas de LaLiga, en las que firmó un tanto, y desde entonces permanece en la enfermería aquejado una dolencia en el muslo izquierdo de la que tuvo una recaída. Una situación similar a la del mediocentro venezolano, que llegó lesionado del Girona y solo ha podido jugar dos encuentros, encadenando luego sendas lesiones en el sóleo de ambas piernas.

Ahora, con la llegada de Matarazzo, ambos quieren estar a tope cuanto antes para ganarse la confianza del nuevo entrenador. Por ello, han decidido volver al trabajo antes que el resto y acortar sus vacaciones, informando la propia Real Sociedad que este pasado viernes ya acudieron a las instalaciones de Zubieta para ejercitarse y avanzar en sus respectivos procesos de recuperación.

Barrenetxea también se suma

Junto a ellos, además, también se pudo ver sobre el gimnasio para avanzar en su rehabilitación a Ander Barrenetxea, que fue baja en el partido de Copa del Rey ante el Eldense y en el último choque liguero del año frente al Levante por una lesión en el sóleo que deja en el aire su concurso en el primer partido de 2026, previsto para el 4 de enero en Anoeta ante el Atlético de Madrid. Con vistas a dicho encuentro, Matarazzo también adelantará su trabajo a este sábado, cuando comenzará a preparar la sesión del lunes, que además será a puerta abierta para los aficionados realistas.