Lista de 25 para el Camp Nou con tres esperados regresos, una recuperación y una baja obligada

Kike Salas no llega, pero sí Azpilicueta, mientras que Suazo, Vargas y Maupay ya están habilitados y recuperados para completar la citación de Almeyda

Los restablecidos Rubén Vargas, Neal Maupay y César Azpilicueta, amén del habilitado Gabriel Suazo, constituyen los cuatro nombres propios en positivo del Sevilla FC antes de visitar este domingo 15 de marzo a partir de las 16:15 horas al FC Barcelona. Todos ellos ingresan en una lista de 25 expedicionarios entre los que no estará Kike Salas, renqueante aún de su dolencia en un gemelo. Salen igualmente los componentes del filial Alberto Flores y Miguel Sierra, que jugarán a mediodía con el Sevilla Atlético ante el Antequera, por lo que viaja como tercer portero Rafa Romero.

Completan la enfermería 'Peque' Fernández, con un tobillo maltrecho, y Marcao Teixeira, al que no espera hasta la próxima pretemporada por culpa de su fractura de escafoides, utilizando su salario para inscribir a Maupay. Están apercibidos de sanción, trámite que ya ha cumplido Suazo, César Azpilicueta, Lucien Agoumé, José Ángel Carmona e Isaac Romero, al tiempo que, pese a que esta semana veía rebajada mínimamente su sanción, el míster, Matías Almeyda, cumplirá el cuarto de los seis partidos de sanción que le cayeron por encararse con Galech Apezteguía y negarse a marcharse tras su roja contra el Deportivo Alavés.

Con prácticamente todos los integrantes de la plantilla ya a su disposición, el preparador de Azul podrá confeccionar un once muy cercano al de gala, debiendo decidirse entre profundizar en la línea de tres centrales con dos carrileros largos, más un 'trivote' y una doble punta o sacrificar uno de estos últimos para utilizar los efectivos por banda que tiene, pasando a un 1-4-2-3-1 o, incluso, a un 1-4-4-2. Con todo, parece que se tomará con calma la reintegración de Rubén Vargas después de que el internacional suizo recayera ante el RC Celta apenas unos minutos después de regresar tras seis semanas de larga convalecencia.

La convocatoria de 25 jugadores de Almeyda para el Barcça - Sevilla

La lista completa del Sevilla FC para su visita dominical al FC Barcelona es la conformada por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Rafa Romero; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Andrés Castrín, Federico Gattoni, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Joan Jordán, Manu Bueno, Djibril Sow, Adnan Januzaj, Rubén Vargas y Chidera Ejuke; así como los delanteros Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.