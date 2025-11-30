Sevilla - Betis: horario y dónde ver hoy en TV El Gran Derbi de LaLiga

Sevilla y Betis disputan la tarde de este domingo el primer derbi de la presente temporada con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario

Ha llegado el día más esperado en la capital hispalense con la disputa este domingo del primer derbi de la temporada, con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario y que podrás seguir en el directo pormenorizado que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

Una cita con la carga pasional habitual que los dos equipos afrontan con enormes ganas para dar un golpe en la mesa por la importancia del choque tanto de puertas para adentro como para fuera por el golpe moral que supone imponerse al eterno rival y la trascendencia clasificatoria.

Cinco puntos separan al Betis y al Sevilla

En este sentido, a día de hoy, el Betis marcha por encima del Sevilla, con cinco puntos de renta, por lo que los verdiblancos podrían abrir una brecha notable y los nervionenses, quedarse a solo dos unidades si repiten el triunfo del curso pasado como locales.

Así, los de Pellegrini llegan en el quinto puesto, con la intención de afianzarse en posiciones europeas y recortar puntos con la Champions, la meta deseada y marcada por el club, después de no pasar del empate contra el Girona en la anterior jornada liguera y dar un paso de gigante para su clasificación directa en la Europa League con su victoria contra el Utrecht.

El Sevilla, sin embargo, recibe al Betis en la décima posición, a la misma distancia de Europa que del descenso (cinco puntos) después de la dolorosa derrota sufrida contra el Espanyol en un partido en el que mereció mucho más por ocasiones.

Sevilla-Betis: ¿A qué hora empieza el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán?

El Gran Derbi que mide este tarde al Sevilla con el Betis, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo 30 de noviembre de 2025, a partir de las 16:15 horas, por lo que es el segundo choque del calendario dominical.

Sevilla-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará en el feudo blanquirrojo se podrá ver por televisión en plataformas de pago, más concretamente en Movistar LaLiga en los canales 54 y 440, con la opción como siempre de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sevilla-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Sevilla-Betis de este domingo se puede seguir online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra en la cita más esperada sobre el césped nervionense. Una vez concluya el choque, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas de Sevilla y Betis.