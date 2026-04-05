El mal fario del Valencia con los cedidos: pésima noticia con Sergi Canós

El extremo, a préstamo en el Valladolid, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que necesitará pasar por el quirófano y regresará en verano al club che con varios meses aún por delante en su larga recuperación

Todo son malas noticias en el Valencia este domingo. A la derrota ante el Celta de Vigo, pese al doblete de Guido Rodríguez, se ha sumado la grave lesión de Sergi Canós, que se encuentra cedido por el club che en el Valladolid. Un duro contratiempo para un jugador que debe regresar en verano a la capital del Turia, con un año más de contrato por delante, y que estaba haciendo méritos en el conjunto pucelano para, al menos, poder ser colocado en el mercado con facilidad, pues realmente tenía muy complicado poder tener cabida en el proyecto del próximo curso en Mestalla.

Entre lágrimas tras una acción fortuita

Fue este pasado sábado cuando el extremo hizo saltar todas las alarmas en la derrota de su equipo ante la Cultural Leonesa en el Reino de León, que le mete de nuevo en problemas en la zona baja de Segunda división. En un lance fortuito al comienzo de la segunda mitad, cayó mal tras un salto y enseguida sintió que el mal gesto de su rodilla no tenía buena pinta. Entre lágrimas, era atendido sobre el césped por los doctores del Valladolid, que como cabía esperar pidieron el cambio.

Hundido al retirarse del campo, con la camiseta tapando su rostro lloroso, el futbolista de Nules mostraba sus temores: "¡No, por favor!". Pero las pruebas médicas a las que ha sido sometido han confirmado los peores augurios. Así, el club blanquivioleta ha informado de que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que necesitará pasar por el quirófano.

De seis a nueve meses de baja

No se ha informado de un periodo estimado de baja, indicando al respecto que "su tiempo de recuperación dependerá de su evolución". Pero este tipo de lesiones se pueden alargar hasta los nueves meses, con lo que no solo dice adiós a la temporada, sino que se perderá también la primera parte de la próxima. Una faena sin duda para Sergi Canós y también para el Valencia, que no tendrá más remedio que quedárselo con la esperanza de encontrarle un destino en el próximo mercado de enero.

En su mejor momento en el Valladolid

El percance, además, llega justo cuando el extremo se encontraba en su mejor momento del presente ejercicio. Tras unos meses en los que no logró responder a las expectativas, había sido titular en siete de las últimas ocho jornadas, en las que firmó además dos goles, y estaba siendo una pieza importante para Fran Escribá. Por ello, incluso dejó en el aire recientemente un posible regreso al conjunto che.

Volvía a "disfrutar" del fútbol

"Sinceramente no estoy pensando nada del año que viene. Yo estoy ahora disfrutando mucho del fútbol", aseguró hace algunas semanas. Sin embargo, su contador como pucelano se detendrá con 21 encuentros disputados y casi mil minutos de juego. Ahora le aguarda por delante un largo proceso de rehabilitaciones y desde el Valladolid le han mostrado su apoyo: "¡Mucho ánimo, Sergi, estamos contigo!".

La tercera lesión grave de un jugador cedido

Junto a Sergi Canós, el Valencia también tiene cedidos en la Categoría de Plata al joven central Iker Córdoba, que ha perdido la titularidad en el Mirandés, y el delantero Alberto Marí, que cayó también lesionado con el conjunto burgalés y tuvo que ser operado del bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 20 de marzo, perdiéndose lo que resta de temporada. Además, el tercero de los valencianistas a préstamo en Anduva, Pablo López, también sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el mes de octubre de la que se encuentra aún convaleciente. Solo el central turco Cenk Ökacar está gozando de continuidad en el Colonia alemán, que tiene una opción de compra de dos millones de euros.