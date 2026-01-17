Clasificación Rally Dakar tras la etapa 13 | Milagro de Benavides, histórico Al-Attiyah y triunfo de Pau Navarro en Challenger
La última jornada del Rally Dakar 2026 ha tenido de todo, con un milagro de Luciano Benavides en coches, la actuación funcionarial de Nasser Al-Attiyah para amarrar la corona en coches y el triunfo de Pau Navarro en Challenger
El Rally Dakar 2026 ya es historia. La etapa 13 ha puesto puesto punto y final a la edición de la prueba por antonomasia del motorsport off-road y lo ha hecho en un día vibrante, donde lo establecido ha saltado por los aires en la categoría de motos, mientras que en el resto se han cumplido los trámites que se esperaban. Luciano Benavides, Nasser Al-Attiyah, Pau Navarro, Brock Heger, Rokas Baciuska y Vaidotas Zala han conseguido el triunfo en cada una de las categorías.
En coches Nasser Al-Attiyah llegaba a este último día con una cómoda renta de 16 minutos de ventaja sobre Nani Roma, y pese a que se ha perdido en el inicio de la especial de 105 kilómetros, ha terminado sacando más de 9 minutos al español y sin peligro alguno de su victoria. Algo similar a lo que ha vivido en Challenger el español Pau Navarro, que ha sabido administrar su ventaja; lo mismo que Zala y Baciuska, que ya dejaron la carrera muy encaminada en los días previos y hoy le ha bastado con acabar; o que Heger, que ha sacado más de una hora al segundo clasificado en SSV, al punto de que hubiera sido segundo en Challenger.
El drama ha llegado en las motos, donde Ricky Brabec llegaba con 3 minutos y 20 segundos de margen, pero tras perderse en los últimos kilómetros ha dejado en bandeja la corona a Benavides, que tras una gran etapa ha terminado 3 minutos y 22 segundos antes que el de Honda, lo que le corona como campeón de este Dakar 2026 por apenas 2 segundos de margen.
ETAPA 13 Yanbu - Yanbu, 105 km especial, 33 km enlace
Clasificación etapa 13 - Motos
1. Edgar Canet (ESP/KTM) 49'03"
2. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 6"'
3. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 47"
4. Michael Docherty (RSA/KTM) a 50" (rally2)
5. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 1'15"'
6. Skyler Howes (USA/Honda) a 1'46"
7. Bradley Cox (RSA/Sherco) a 2'49"
8. Nacho Cornejo (CHI/Hero) a 3'11"
9. Martim Ventura (POR/Honda) a 3'18"
10. Ricky Brabec (USA/Honda) a 3'28"
18. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 6'14"' (Original by Motul)
40. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 12'53"
47. Javi Vega (ESP/Kove) a 15'03" (Original by Motul)
49. Carlos López (ESP/KTM) a 15'16''
72. Borja Pérez (ESP/Husqvarna) a 28'09"
76. Joan Carles Guillén (ESP/Husqvarna) a 30'33"
80. Rachid Al-Al (ESP/Husqvarna) a 32'12"
81. Fernando Domínguez (ESP/KTM) a 32'48"
83. Juancar Torres (ESP/Husqvarna) a 35'18"
85. Mario Garrido (ESP/GasGas) a 36'04"
Clasificación general final - Motos
1. Luciano Benavides (ARG/KTM) 49:00'41"
2. Ricky Brabec (USA/Honda) a 2"
3. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 25'12''
4. Skyler Howes (USA/Honda) a 56'41''
5. Daniel Sanders (AUS/KTM) a 1:03'15"
6. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 1:04'46''
7. Nacho Cornejo (CHI/Hero) a 1:39'50''
8. Ross Branch (BOT/Hero) a 2:49'15''
9. Toni Mulec (SLO/KTM) a 2:57'18'' (rally 2)
10. Preston Campbell (USA/Honda) a 3:01'55''
19. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 7:02'43'' (Original by Motul)
28. Javi Vega (ESP/Kove) a 11:15'32'' (Original by Motul)
32. Edgar Canet (ESP/KTM) a 12:09'57''
47. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 18:39'45''
48. Carlos López (ESP/KTM) a 18:46'58''
59. Joan Carles Guillén (ESP/Husqvarna) a 23:21'53"
66. Rachid Al-Al (ESP/Husqvarna) a 27:03'40"
69. Mario Garrido (ESP/GasGas) a 28:05'45"
74. Borja Pérez (ESP/Husqvarna) a 30:49'10"
82. Juancar Torres (ESP/Husqvarna) a 51:43'22"
84. Fernando Domínguez (ESP/KTM) a 58:29'14"
Clasificación Etapa 13 - Coches
1. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) 46'14"
2. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 8"
3. Henk Lategan / Brian Cummings (RSA/Toyota) a 13''
4. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (FRA/Century) a 33"
5. Brian Baragwanath / Leonard Cremer (RSA/Century) a
6. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 45''
7. Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (POR/Toyota) a 53"
8. Martin Prokop / Viktor Chytka (CHE/Ford) a 1'18"
10. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 2'03"
11. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 2'13''
13. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 2'28''
14. Toby Price/ Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 2'31''
18. Laia Sanz / Maurizio Gerini (ESP-ITA/Ebro) a 3'12"
21. Nandu Jubany /Marc Sola (ESP/MD Rally) a 4'37''
25. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 5'40"
26. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 5'41"
36. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) a 8'48"
44. Jordi Torras/Santi Costa (ESP/Optimus) a 10'31"
47. Maria Gameiro/Rosa Romero (POR-ESP/Mini) a 11'19"
51. Pedro Peñate / Daniel Mesa (ESP/Century) a 12'36"
Clasificación general - Coches
1. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) 48:56:53
2. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 9'42''
3. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 14'33''
4. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 15'10''
5. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 28'30''
6. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (FRA/Century) a 45'02''
7. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 46'50''
8. Toby Price/ Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 52'07''
9. Seth Quintero / Andrew Short (USA/Toyota) a 1:15'02''
10. Saood Variawa / François Cazalet (RSA/Toyota) a 1:23'36"
11. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 1:29'49''
14. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 1:43'37"
19. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 3:21'29"
20. Laia Sanz / Maurizio Gerini (ESP-ITA/Ebro) a 3:31'09''
41. Maria Gameiro/Rosa Romero (POR-ESP/Mini) a 13:19'37"
43. Jordi Torras/Santi Costa (ESP/Optimus) a 15:21'31"
50. Nandu Jubany /Marc Sola (ESP/MD Rally) a 20:29'48''
59. Pedro Peñate / Daniel Mesa (ESP/Century) a 184:32'06"
Clasificación etapa 13 - Stock
1. Rokas Baciuska / Oriol Vidal (LTU-ESP/Defender) 55'51"
2. Stéphane Peterhansel / Michael Metge (FRA/Defender) a 32"
3. Sarah Price / Sean Berriman (USA) a 1'01"
Clasificación general final - Stock
1. Rokas Baciuska / Oriol Vidal (LTU-ESP/Defender) 58:09'45"
2. Sarah Price / Sean Berriman (USA) a 3:58'00"
Clasificación etapa 13 - Challenger
1. Kevin Benavides / Lichi Sisterna (ARG/Taurus) 52'28"'
2. Charles Munster /Xavier Panseri (LUX/Rallyteam) a 1'13"
3. Lucas del Río/Bruno Jacomy (CHL/Taurus) a 39'53" a 1'17"
4. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 1'30"
5. Nicolás Cavigliasso/Valen Pertegarini (ARG/Taurus) a 2'08"
7. Pau Navarro / Jan Rosa (ESP/Taurus) a 4'01"
19. Joan Font/Adrià Guillem (ESP/BRP) a 9'08"
Clasificación general - Challenger
1. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) 54:46'21''
2. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 23'22''
3. Nico Cavigliasso / Valen Pertegarini (ARG/Taurus) a 35'52"
4. Lucas del Río/Bruno Jacomy (CHL/Taurus) a 37'09"
5. Puck Klaasen/ Augusto Sanz (PB/Grallyteam) a 54'12"
22. Joan Font/Adrià Guillem (ESP/BRP) a 16:25'50"
Clasificación etapa 13 - SSV
1. Joao Monteiro/Nuno Morais (POR/BRP) 55'09"
2. Johan Kristoffersson / Ola Floene (SUE-NOR/Polaris) a 14"
3. Jeremías González/Gonzalo Rinaldi (ARG/BRP) a 20"
11. Sebastian Guayasamin/Pol Ros (ECU/ESP/Polaris) a 5'01"
18. Joan Piferrer/Xavi Blanco (ESP/BRP) a 9'31"
23. Josep Mª Camí/Cristian Camí (ESP/BRP Can-Am) a 17'41"
Domingo Román/Oscar Bravo (ESP/Polaris)
Clasificación general final - SSV
1. Brock Heger/Eddy (USA/Polaris) 55:11'56"
2. Kyle Chaney/Argubright (USA/BRP) a 1:01'39"
3. Xavier de Soultrait/Bonnet (FRA/Polaris) a 1:25'25"
4. Joao Monteiro/Nuno Morais (POR/BRP) a 2:27'25"
5. Jeremías González/Gonzalo Rinaldi (ARG/BRP) 2:50'44"
11. Sebastian Guayasamin/Pol Ros (ECU/ESP/Polaris) a 9:54'47''
14. Joan Piferrer/Xavi Blanco (ESP/BRP) a 13:13'41"
18. Josep Mª Camí/Cristian Camí (ESP/BRP Can-Am) a 20:22'09"
Domingo Román/Oscar Bravo (ESP/Polaris)
Clasificación etapa 13 - Camiones
1. Mitchel van den Brink/B. van Heun/J. van de Pol (PB/PB/PB-MM Technology) 55'55"
2. Ales Loprais/D. Kripal/J. Stross (RCH/RCH/RCH-Iveco) a 13"
3. Martin Macik/F. Tomasek/D. Svanda (RCH/RCH/RCH-MM Technology) a 21"
4. Martin Soltys / V. Miksch / T. Sikola (CHE/Buggyra) a 37"
5. Vaidotas Zala/P. Fiuza/M.van Grol (LIT/POR/PB-Iveco) a 1'19"
14. Manuel Borrero/Charly Gotlib/Adrián López (ESP-BEL-ESP/Iveco) a 13'09"
Clasificación general final - Camiones
1. Vaidotas Zala/P. Fiuza/M.van Grol (LIT/POR/PB-Iveco) a 56:58'38"
2. Ales Loprais/D. Kripal/J. Stross (RCH/RCH/RCH-Iveco) a 20'18"
3. Mitchel van den Brink/B. van Heun/J. van de Pol (PB/PB/PB-MM Technology) a 29'03"
4. Martin Macik/F. Tomasek/D. Svanda (RCH/RCH/RCH-MM Technology) a 4:36'06"
5. Richard de Groot/J.Hulsebosch/M.van Rooij (PB/PB/PB-MM Technology) a 5:13'08"
Alberto Herrero/P. Oliveira/Mario Rodríguez (ESP/MOZ/ESP-Scania)
Manuel Borrero/Charly Gotlib/Adrián López (ESP-BEL-ESP/Iveco) a 29:12'28"