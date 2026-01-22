Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 8 de fase de grupos hoy 22 de enero

La llamada main round ha comenzado con mal pie para los Hispanos, que han caído contra Noruega y prácticamente dicen adiós a sus opciones de alcanzar las semifinales del torneo continental

El Europeo de Balonmano 2026 ha terminado de ponerse serio. Si ya en la fase inicial de grupos hubo verdaderos duelos a vida o muerte, en esta segunda (main round) cada derrota se paga tan caro que los Hispanos, tras sucumbir contra Noruega –y pese a tener aún tres partidos por delante– necesitan casi un milagro para alcanzar las semifinales. Otros, como Alemania, lo tienen realmente encarrilado al contar sus partidos por victoria, la última de ellas ante la sorprendente Portugal.

Empezando por la selección española, lo cierto es que a esta se le escapó un partido que parecían tener controlado ante los nórdicos y que les condena a ser el único combinado del Grupo 1 con cero puntos. Sin duda pudieron evitarlo, ya que estando un solo gol abajo contaron con una posesión de 12 segundos (y dos jugadores más en pista) para poner la igualada. ¿Qué ocurrió? Que optaron por una jugada realmente complicada que dio al traste con todo el trabajo previo.

"Hoy es un día triste porque creo que merecíamos mucho más. Incluso en esa última jugada nos ha faltado un poco de suerte para lograr ese punto que nos hubiera dado la posibilidad de seguir vivos en el grupo", comenta Jordi Ribera, seleccionador de España.

Alemania y Dinamarca no fallan

Quienes tienen ya muy encarrilado su pase a semifinales son los alemanes. Tras demostrar su poderío en la primera fase, los germanos también han abierto la segunda con acierto al imponerse a la sorprendente Portugal, un combinado que ha sido capaz de batir a la todopoderosa Dinamarca para meterse en el main round. Por cierto, los germanos son el único combinado con 4 puntos del Grupo 1.

Para cerrar tenemos la resurrección de Dinamarca. Los actuales campeones olímpicos y mundiales no pudieron con los lusos en la primera fase de grupos, pero hoy han dado buena cuenta de Francia para meterse de lleno en la pelea por ser equipo de la final four en la que se decidirá finalmente el campeón de Europa.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO 1

Resultados

Alemania 32-30 Portugal

España 34-35 Noruega

Francia 29-32 Dinamarca

Clasificación

1. Alemania 4 (+4)

2. Francia 2 (+1)

3. Portugal 2 (0)

4. Dinamarca 2 (+1)

5. Noruega 2 (-3)

6. España 0 (-3)

GRUPO 2

Resultados (se disputa el 23 de enero)

Islandia - Croacia

Hungría - Suiza

Suecia - Eslovenia

Clasificación

1. Suecia 2 (+8)

2. Eslovenia 2 (+3)

3. Islandia 2 (+1)

4. Hungría 0 (-1)

5. Suecia 0 (-3)

6. Croacia 0 (-8)