Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 10 de fase de grupos hoy 24 de enero

Con la disputa de otros tres partidos en el Grupo 1 de la main round ha quedado certificado que los Hispanos ya no pueden acceder a las semifinales del torneo continental

La décima jornada del Europeo de balonmano ha servido para dilucidar varios asuntos en el Grupo 1 de la main round, entre ellos tristemente el adiós de España a la pelea por estar en semifinales; es decir, a optar a una medalla.

Los Hispanos se veían las caras con el campeón olímpico y mundial, Dinamarca –que además jugaba ante su público–, con la única opción de ganar para seguir vivo en el torneo continental. No pudo con tal reto. Pese a estar metido en el choque durante el primer tiempo, en el segundo sufrió una pájara que le hizo encajar un parcial de 5-0 en contra que borraba cualquier opción. En realidad ahora ha quedado certificado su adiós, pero fue antes –con Alemania y Noruega– cuando se fraguó.

"Ha habido un momento que su portero ha empezado a parar bastante y no hemos podido correr, pero me quedo, pese a que el resultado no ha sido positivo, con que el equipo ha competido muy bien contra, probablemente, la mejor selección del mundo. Nos quedan dos encuentros y, aunque la clasificación ya no es posible, vamos a pelear los dos partidos que quedan a muerte", comenta Marcos Fis, jugador español que debuta en un torneo oficial con España y que está cuajando una gran actuación.

Alemania no falla y Francia firma un récord de goles

Los germanos siguen de dulce. En in choque muy igualado con Noruega han sido mejores en la recta final para acabar resolviendo por 30-28, colocarse como líder en solitario con 6 puntos y acariciar ya las semifinales. El equipo que también se acerca es Francia, que firmó el récord de goles en un primer tiempo con 28 para terminar venciendo a Portugal por 46-38. Los galos son justo el próximo rival de una España que desea romper una mala dinámica de tres derrotas consecutivas. Los Hispanos no se juegan nada a nivel clasificatorio, pero sí su honor.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO 1

Resultados

Alemania 30-28 Noruega

España 31-36 Dinamarca

Francia 46-38 Portugal

Clasificación

1. Alemania 6 (+6)

2. Francia 4 (+9)

3. Dinamarca 4 (+6)

4. Portugal 2 (-8)

5. Noruega 2 (-5)

6. España 0 (-8)

GRUPO 2

Resultados

Islandia 29-30 Croacia

Hungría 29-29 Suiza

Suecia 35-31 Eslovenia

Clasificación

1. Suecia 4 (+12)

2. Islandia 2 (0)

3. Eslovenia 2 (-1)

4. Croacia 2 (-8)

5. Hungría 1 (-1)

6. Suiza 1 (-3)