Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 2 de fase de grupos hoy 11 de enero

Los favoritos no dan opción en los arranques de los grupos B y D del Europeo de Waterpolo Masculino 2026, donde España se la juega este lunes ante Serbia

Después del susto que se llevó la anfitriona, Serbia, el primer día, los favoritos que entraban en juego en la segunda jornada del Europeo 2026 de Waterpolo no dieron opción a sus rivales y las goleadas se han convertido en habituales en esta segunda jornada del Campeonato de Europa.

Croacia y Grecia en el Grupo B y Rumanía e Italia en el D marcaron diferencias y aventura que será entre ellos cuatro, cuando sólo se ha jugado la primera jornada, entre los que pelearán por los dos puestos de semifinalistas.

Particular fue la paliza que Croacia endosó a otra selección con tracición como Eslovenia, a la que goleó por 20-4 tras un inicio equilibrado y un desenfreno croata a partir del segundo cuarto. Los eslovenos sólo pudieron anotar un gol en cada uno de los periodos.

El otro partido que podía generar alguna duda era el Rumanía-Eslovaquia y, de hecho, fue el más igualado de los cuatro que se jugaron este domingo. Los eslovacos aguantaron pese a la superioridad rumana, pero acabaron cediendo en los cuatro cuartos por dos goles de diferencia y eso se tradujo en el marcador final.

Italia sentenció de salida a Turquía con un 7-1 en el primer cuarto y Grecia hizo lo propio ante Georgia con un 12-2 en los 16 primeros minutos de juego.

Este domingo se juegan dos duelos que pueden marcar a corto y largo plazo la lucha por las medallas. España se cruza con Serbia y Hungría con Montenegro para decidir quien manda en los grupos A y C del Europeo 2026 de Waterpolo masculino.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO A

Resultados 1ª jornada

Francia 7-15 Hungría

Malta 12-21 Montenegro

Clasificación

1. Montenegro 3 puntos (+9)

2. Hungría 3 (+8)

3. Francia 0 (-8)

4. Malta 0 (-9)

GRUPO B

Eslovenia-Croacia 4-20

Grecia-Georgia 20-6

Clasificación

1. Croacia 3 (+16)

2. Grecia 3 (+14)

3. Georgia 0 (-14)

4. Eslovenia 0 (-16)

GRUPO C

Resultados 1ª jornada

Israel 3-28 España

Países Bajos 16-18 Serbia (por penaltis)

Clasificación

1. España 3 (+25)

2. Serbia 2 (+2)

3. Países Bajos 1 (-2)

4. Israel 0 (-25)

GRUPO D

Turquía-Italia 8-19

Rumanía-Eslovaquia 16-8

Clasificación

1. Italia 3 (+9)

2. Rumanía 3 (+8)

3. Eslovaquia 0 (-8)

4. Turquía 0 (-9(

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y donde ver por TV los Grupos A y C el lunes 12 de enero

GRUPO A

Francia - Malta (12:45 horas)

Hungría - Montenegro (15:15 horas)

GRUPO C

Israel - Países Bajos (18:00 horas)

Serbia - España (20:30 horas)

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.