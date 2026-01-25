España - Francia de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

El conjunto dirigido por Jordi Ribera arriba al choque ante los galos sin posibilidad de acceder a semifinales tras sufrir tres derrotas consecutivas en el campeonato continental

Llega quizás el partido más difícil para los Hispanos en lo que llevamos de Europeo de balonmano, y no es por el rival ni por la presión clasificatoria, sino justo por lo contrario, porque cuando este lunes 26 de enero (18:00 horas) España salte a jugar contra Francia, lo hará sin posibilidad alguna de alcanzar las semifinales del torneo continental.

Así es. La selección española ha sumado tres derrotas consecutivas en la competición –Alemania, Noruega y Dinamarca– y ahora no le queda otra que disputar sus dos últimos compromisos de la main round sabiendo que no lucha por más que que por su propio honor.

Lo cierto es que los Hispanos han sido víctima de sus propios errores. En los tres mencionados encuentros ha tenido momentos brillantes de juego, pero los errores, en ocasiones muy inocentes, han marcado los encuentros en determinados momentos. Pese al varapalo, en el equipo apuestan por acabar de la mejor manera posible.

"Ha habido un momento que su portero ha empezado a parar bastante y no hemos podido correr, pero me quedo, pese a que el resultado no ha sido positivo, con que el equipo ha competido muy bien contra, probablemente, la mejor selección del mundo. Nos quedan dos encuentros y, aunque la clasificación ya no es posible, vamos a pelear los dos partidos que quedan a muerte", comenta Marcos Fis, jugador español que debuta en un torneo oficial con España y que está cuajando una gran actuación.

A qué hora es el España - Francia de balonmano

Los Hispanos se enfrentan a Dinamarca este lunes 26 de enero en el tercer partido de ambos en la Main Round del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y franceses está previsto para las 18:00 horas –hora peninsular española– en la localidad danesa de Herning. También este lunes se disputan los otros dos partidos del grupo de España en la Ronda Principal: Portugal - Noruega (15:30 horas) y Alemania - Dinamarca (20:30 horas).

Dónde ver por TV este España - Francia del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los Hispanos de Jordi Ribera.