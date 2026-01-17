El juicio del Bernabéu, la salida de Ter Stegen del Barça, la 'final' del Betis por la Champions... Así vienen las portadas

La jornada de este sábado en LaLiga EA Sports trae un duelo clave en La Cartuja, en la que los verdiblancos gastarán una de sus últimas balas frente al Villarreal para aspirar a la cuarta plaza. Pero el foco estará en el Real Madrid - Levante, con la afición blanca de uñas tras la eliminación de la Copa del Rey

Las portadas de la prensa deportiva nacional este sábado 17 de enero ponen el foco en una nueva jornada de LaLiga EA Sports, la primera de la segunda vuelta. Pero por encima de todo, la atención estará puesta ante el Santiago Bernabéu. El desplome del Real Madrid, con dos títulos perdidos en cuatro días, la Supercopa de España que terminó costando el puesto a Xabi Alonso y la Copa del Rey en el peor estreno posible de Álvaro Arbeloa, impulsan el juicio de su afición en su regreso a casa ante el Levante, en un momento de crisis del que los blancos necesitan salir con urgencia.

El estreno de Arbeloa en el Bernabéu

El nuevo inquilino del banquillo madridista, Arbeloa, es tan querido por la grada como lo fue hasta el último momento Xabi Alonso. Nadie silbó al técnico tolosarra en los malos momentos. La mirada crítica de la grada se dirigió a los jugadores. Consciente de ello, su sustituto pide apoyo recurriendo a la figura icónica de Juanito en su discurso, a los valores más profundos del madridismo. No lo consiguió sin embargo en el Carlos Belmonte ante el Albacete, siendo víctima de una de esas derrotas sonrojantes que quedan para la historia.

Ter Stegen, rumbo al Girona

En el FC Barcelona, por su parte, la decisión de Hansi Flick de darle la titularidad a Joan García también en la Copa del Rey, firmando otra actuación destacada frente al Racing de Santander, ha acabado con las esperanzas de Ter Stegen, quien no ha dudado en decantarse por salir en este mercado invernal rumbo al Girona. La operación está a punto de formalizase y no será nada ventajosa en términos económicos, pues será el Barça quien asuma casi toda su ficha en una cesión hasta final de temporada.

Pellegrini no se rinde por la Champions

En cuanto a los conjuntos hispalenses, por su parte, el Real Betis afronta un duelo clave ante el Villarreal en la lucha por la Champions, objetivo que el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, se niega a dar por perdido a las puertas de arrancar la segunda vuelta de LaLiga, a pesar de que se encuentra a nueve puntos del Atlético de Madrid y a 12 (con un partido más) del 'submarino amarillo'. Con el dulce sabor de haber logrado el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, La Cartuja acoge sin duda un choque determinante, apenas cinco días antes de visitar al PAOK de Salónica griego en la séptima jornada de la Fase Liga en la UEFA Europa League.

El Sevilla, pendiente de Akor Adams y Alexis

Por su parte, en cuanto al Sevilla FC, ESTADIO Deportivo destaca las dudas existentes en torno a Akor Adams y Alexis Sánchez de cara al duelo del próximo lunes ante el Elche en el Martínez Valero. El veterano delantero chileno sigue sin poder ejercitarse con el grupo por culpa de una contusión en la pelvis y el club nervionense intentará adelantar todo lo posible el regreso del delantero nigeriano y su compañero Chidera Ejuke, quienes este sábado juegan en Marruecos la final de consolación de la Copa de África ante Egipto.