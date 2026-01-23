Medvedev remonta y tendrá su venganza contra Tien en el Open de Australia

Daniil Medvedev ha conseguido una victoria agónica ante Fabian Marozsan, con remontada de dos sets incluida, por lo que podrá verse las caras con Learner Tien, su verdugo del año pasado en un duelo para el recuerdo

El Open de Australia va a traer en este 2026 una revancha del que fue uno de los grandes partidos del año pasado en toda la temporada, el cuál tuvo lugar precisamente en Melbourne y enfrentó a Daniil Medvedev y a un entonces casi desconocido Learner Tien en primera ronda. En esa ocasión fue el joven estadounidense quien dio una sorpresa muy grande con su victoria en cinco sets, tras una agónica batalla. Pero ahora, 12 meses después, los octavos de final serán testigo de como se vuelven a cruzar, aunque ahora con el ruso como 11º cabeza de serie y el 'yankee' como 25º favorito.

Agonía, remontada y premio

El ruso protagonizó una meritoria remontada ante el húngaro Fabian Marozsan, que se definió en cinco sets, por 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 y 6-3, después de tres horas y 46 minutos, en las que estuvo muy cerca de la derrota ante un rival inferior, especialmente por sus errores, que le costaron los dos primeros parciales. El tres veces subcampeón en Melbourne pudo reaccionar a tiempo después del segundo set y entró en el partido gracias a un quiebre tardío en el tercero, lo que le aupó a la vez que hundía al magiar, que se vino abajo en el cuarto con el 'rosco' y aunque peleó en el quinto, estuvo siempre a merced del ruso.

Es la quinta remontada de un 0-2 del moscovita en este torneo en la que ha dado muestras de su mejoría y en su intención de recuperación. De hecho, el ruso, que tras su encuentro de segunda ronda escribió en la cámara al final del partido "no partidos a cinco sets", estará en la segunda semana de un Grand Slam por segunda vez desde el 2024.

Tien cumple con soltura ante Borges

Mientras Medvedev sufría ante Marozsan, en la KIA Arena la cosa era muy diferente para quien va a ser su rival, pues Tien ha cumplido con mucha solvencia ante el portugués Nuno Borges. El luso, que llegó aquí tras la retirada de Felix Auger-Aliassime, 7º cabeza de serie, en la primera ronda, plantó cara al californiano en el primer set, que se definió en un muy igualado desempate, sin embargo, al europeo se le acabó la gasolina y a partir de ahí cayó en la telañara de un Tien que se hizo amo y señor del partido, hasta definirlo cerrando los dos siguientes parciales por 6-4 y 6-2.