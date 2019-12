Bordalás: "No sé si Aleñá ha dicho ya que va al Betis"

Todos los caminos apuntan a Carles Aleñá. El centrocampista del Barcelona es el elegido del Betis para ocupar a partir del próximo mes de enero ese rol creativo en el centro del campo del que carece el equipo que dirige Rubi. Como viene informando este periódico, ya existe un principio de acuerdo para que el de Mataró, de 21 años, se incorpore cedido en las próximas semanas en una operación muy cercana a cerrarse bajo la fórmula del préstamo con opción de compra.

El canterano culé, que brilló en el último choque de la Fase de Grupos de la Champions ante el Inter, tenía también sobre su mesa una propuesta del Getafe, que le permitía la posibilidad de jugar la Europa League en este segunda parte de la 2019/2020. Sin embargo, Aleñá ha rechazado la propuesta azulona al sentirse más atraído por la opción de vestir de verdiblanco. En el Benito Villamarín confía en encontrar su trampolín definitivo para verse, por fin, importante en la elite del fútbol español.

Aunque no conviene lanzar campanas al vuelo hasta que los acuerdos se plasmen negro sobre blanco, su pacto con el Betis comienza a ser 'vox populi'. Tanto es así, que sus pretendientes le dan ya por perdido. "No sé si finalmente Aleñá ha hecho público ya que va a ir al Betis. No lo sé, no tengo conocimiento de ello; pero sí que es verdad que para nosotros es un jugador en el que teníamos y tenemos mucho interés. No sé la decisión que ha tomado el chico", dijo este jueves en Onda Cero el técnico del club madrileño, José Bordalás.

También ha sido preguntado por este asunto el técnico del Betis, quien abre la puerta al catalán, aunque sin desviar la mirada de lo importante: el partido ante el Espanyol y cerrar el año metido de lleno en la lucha por Europa. "Mi prioridad son los tres partidos que quedan, pero el club se va moviendo, ya sea con Aleñá o con otros jugadores. Todos los que vengan para mejorar el nivel serán bienvenidos, pero es algo más de la dirección deportiva, yo me dedico a los que tengo aquí. Hemos manifestado que el centro del campo era una de las posiciones a reforzar, vamos a intentar no equivocarnos, debemos estar convencidos que el que venga puede ayudar", ha señalado Rubi.

Al margen de lo que suceda con Aleñá, el Betis también tiene previsto afrontar en el próximo mercado invernal la llegada de un jugador de corte defensivo. Para eso ha intensificado las negociaciones con Palhinha, cedido por el Sporting en el Braga, y maneja una 'short list' en la que figuran nombres como los de Renato Tapia (Feyernood), Rodrigo Bataglia (Sporting Clube), Giorgios Samaris (Benfica) o Marcos Llorente (Atlético), que ha sido tanteado pero es muy difícil que el Atlético le deje salir ahora en enero.

Otro de los nombres que habían estado en los primeros puestos de la lista de la comisión deportiva bética era el de Guido Rodríguez, mediocentro argentino del América de México, que sigue inflexible y no baja de los algo más de diez millones de euros que marcan su cláusula de rescisión. El Betis, sin embargo, no hará locuras y sólo irá a por él si baja su precio, ya que a día de hoy sigue sin renovar un contrato que expira el próximo 30 de junio de 2020. Es decir, dentro de dos semanas, será libre para negociar por su cuenta su firme intención de dar el salto a Europa.