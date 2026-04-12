El nuevo plan de Valverde con Nico Williams en la recta final de Liga

El técnico del Athletic ha dejado claro que deben aprovechar que el extremo atrae a varios jugaores para crear peligro con otros jugadores más liberados: "Hay que saber sacar el juego desde ahí"

Nico Williams afronta este final de temporada como un auténtico reto. El futbolista del Athletic ha estado fuera de los terrenos de juego desde mediados de febrero hasta principios de abril, algo más de un mes y medio con el objetivo de poder corregir esa pubalgia que lleva limitándole toda la temporada y le ha impedido jugar a su máximo nivel.

El menor de los Williams regresó a los terrenos de juego la pasada jornada frente al Getafe pero no pudo ayudar a que su equipo sumara en la visita al Coliseum. Sin embargo, el Athletic necesita de un jugador diferencial como es él para mirar hacia arriba y no quedarse en tierra de nadie en este final de Liga. Evidentemente este es un caso que no le preocupa a Valverde, aunque sí le ocupa, de ahí que esté buscando la forma de ayudarle, pues así saldrían ganando todos.

"Eso va a suceder. Cuando hay un jugador que es individualmente bueno, que hace situaciones o que genera situaciones de uno contra uno, el contrario no quiere que te genere uno contra uno, te va rápidamente cuando reciba a él, va a tener las ayudas por todas partes. Si es uno contra dos, uno contra tres, efectivamente, eso no pasa nada", explicaba Ernesto Valverde en rueda de prensa.

Es ahí, incidía el 'Txingurri', donde tienen que aprovechar sus jugadores para crear peligro con otro jugador o en otra zona del campo: "Entonces resulta que hay otro lado, hay otra zona en la que hay alguno nuestro que está más liberado. Entonces hay que saber sacar el juego desde ahí para poder entrar en otras zonas y saber decidir bien, nada más".

Nico Williams apunta a titular ante el Villarreal

De esta forma, Ernesto Valverde cree que deben usar a Nico Williams, ya es un jugador que por sus características atrae la atención de varios jugadores rivales. No supieron hacerlo en el Coliseum, cuando el internacional español saltó al campo en el descanso, pero espera que sí puedan hacerlo ante el Villarreal, donde Nico apunta a volver a la titularidad (no es titular desde el 8 de febrero ante el Levante).

"A Nico Williams le pasa que es muy insistente en el juego, muchas veces va a la jugada individual y hay veces que él se atrae a los jugadores, pero luego tenemos jugadores en otras zonas que, evidentemente, si el jugador te lleva dos o tres jugadores a por Nico Williams, si él saca el juego a otro sitio, vamos a entrar con más claridad. Simplemente es una cuestión de eso, si no será muy sencillo".