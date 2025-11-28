Valverde: "¿Cómo decirlo? A mí me encanta cómo juega mi equipo, me encanta el espíritu que tiene y cómo va"
El técnico del Athletic, que ha confirmado la baja de Aymeric Laporte para visitar al Levante, deja claro que está encantado con el juego y la actitud de sus jugadores y que lleguen los resultado es sólo cuestión "de insistir"
Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha pasado por sala de prensa para valorar cómo llegan sus jugadores al choque de este sábado frente al Levante tras jugar el pasado martes ante el Slavia de Praga, donde pese al empate a cero el equipo dio buenas sensaciones de juego. Por todo ello, Valverde insistió en la importancia de darle continuidad a ese juego mostrado en la Champions para estar más cerca del triunfo.
"El otro día jugamos con un equipo, con el Slavia, que estaba buscando su primera victoria en Champions también en casa. Sabemos que iba a ser un partido fuerte y tuvimos que afrontarlo. Yo estoy dando los datos aquí, pero a nosotros no nos afectan. Realmente nosotros tenemos que ir allí a hacer nuestro partido, a poner de manifiesto en el campo lo que somos, el equipo que somos y con lo que tenemos i a ganar. Desde luego no tenemos ningún ápice de confianza en el sentido de que el partido que han tenido contra el Madrid y contra el Barcelona es muy difícil ganar. Por lo demás, nuestra intención es ir allí y hacer que ellos no tengan su mejor versión, porque tienen jugadores, sobre todo en la línea delantera, importantes. Intentar hacer nuestro partido sin pensar en nada más, que realmente es lo que se trata cada partido".
En cuanto a la enfermería, Valverde ha confirmado que Laporte no llegará a tiempo: "Aymeric Laporte no va a estar disponible, tampoco va a entrenar hoy porque no está recuperado y no va a poder viajar. Y los demás, pues algunos con alguna molestia, tenemos que evaluarlos durante el entreno. Pero en principio es lo más significativo lo de Aymeric Laporte".
La recuperación tras el partido de Champions
"Ayer todavía había alguno recuperando y con alguna molestia, tenemos que chequearlo hoy, ya te digo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de lo que fue el partido para nosotros. Fue un partido duro, en el que supongo que con seguridad que merecimos más. No pudimos ganar y ahora tenemos que centrarnos en la Liga. Tenemos esta semana tres partidos duros, uno fuera de casa que es este, luego dos en casa seguidos con Real Madrid y Atlético y tenemos que empezar con buen pie. Evidentemente este partido es importante porque venimos de perder contra el Barcelona y en Liga nos hace falta sumar puntos ahora en un calendario complicado".
El Levante
"Es un equipo que está consiguiendo mejores resultados fuera de casa que en casa, pero también es verdad que en casa han tenido un calendario difícil. Es un equipo ordenado como son todos los equipos de Julián Calero, al final son equipos que se comprimen bien, que resulta difícil superarles. Está en la necesidad de todos nosotros, de ellos, de nosotros, hay una gran igualdad. Ningún partido se decide por mucha distancia de goles a no ser que suceda algo raro y en ese sentido nuestra intención es ir allí a sumar, a ganar y la de ellos también. Todavía no han ganado allí y yo creo que tienen esa intención de hacerlo contra nosotros".
La baja de Unai Vencedor por la cláusula del miedo
"Es un jugador que está siendo titular con ellos, además que se está convirtiendo en un jugador importante a la hora de manejar el juego. Lo cual para nosotros es bueno que tenga esa continuidad y desde luego sí es una baja significativa. Cada uno siempre mira las bajas que tiene en su equipo, ellos miran las suyas, vamos a ver si nosotros lo podemos aprovechar. Aunque bueno, imaginamos que juegue Oriol Rey o Arriaga. Tienen soluciones para poder solventar ese tipo de situaciones, igual que nosotros tenemos que tener soluciones para solventar las nuestras".
Le preocupa la falta de gol
"¿Cómo decirlo? A mí mi equipo me encanta cómo juega, me encanta el espíritu que tiene y cómo va, cómo afrontamos cada partido. Es verdad que tenemos dificultades a veces de un tipo, otras veces de otro. Hay veces que no acertamos o no estamos acertando tanto como quizás lo hacíamos el año anterior pero también entiendo que es una cuestión de tiempo y de insistir. Nosotros tenemos jugadores que convierten, que hacen gol y cuando las tienes y las estás fallando, es que te falta algo. Pero cuando no las tienes, te falta mucho más. Entonces tenemos que seguir generando o continuar en esa línea y desde luego intentar ser más certeros, que también nos ha pasado en otras ocasiones. Es una cuestión de seguir y luego los jugadores entran en esa dinámica positiva en la que den gol con más facilidad y no dejan de meter goles. A ver si nos pasa".
Un calendario muy exigente por delante
"Si me fijo en el partido del otro día, yo creo que el equipo está bien. A mí me gustó el equipo dentro de que si hubiésemos convertido algunas de las ocasiones que tuvimos, nos hubiésemos llamado a la victoria. Entonces hay cosas que tenemos que seguramente queremos cambiar para mejorar, pero es que hay muchas otras que queremos mantener. Tenemos que luchar sobre todo por mantener esas que son las que nos hacen fuertes y intentar mejorar esas otras. Pero no tenemos que hacer un cambio radical en absoluto. Tenemos que estar más acertados en determinadas cuestiones y seguramente hacerlo mejor en ese sentido. Nuestra idea, desde luego, es aprovechar cada oportunidad que tenemos. Evidentemente ahora tenemos un calendario complicado, pero bueno, ahora tenemos un partido fuera de casa. Nos tenemos que centrar en este, en la dificultad que tiene porque cualquier partido es difícil de ganar. Y luego después afrontar los que vengan y siempre es una oportunidad para ganar o para tratar de imponernos. Y lo que nosotros tenemos claro es que cualquier partido siempre lo vamos a disputar y lo vamos a pelear con mayor o menor acierto".