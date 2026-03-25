El Betis vuelve al trabajo: con Lo Celso y sin tres bajas por lesión, al margen de los siete internacionales

Isco Alarcón, Antony dos Santos y Ángel Ortiz se han ausentado en el primer entrenamiento del conjunto verdiblanco después de gozar de dos días de descanso tras encadenar el domingo en Bilbao su quinto encuentro consecutivo sin conocer la victoria en LaLiga EA Sports -entre medias sí goleó al Panathinaikos, en la UEFA Europa League-

El Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este miércoles, semana de parón liguero que Manuel Pellegrini quiere aprovechar al máximo para descansar del exigente tramo que acaba de pasar y, sobre todo, para guardar fuerzas para lo que viene: deselance de LaLiga EA Sports con las nueve últimas jornadas y a cinco partidos de la final de la UEFA Europa League tras el histórico pase a cuartos de final; luchando por ambas vías por el sueño de clasificarse para la Champions League.

La plantilla verdiblanca ha gozado de dos días de asueto, lunes y martes, después de la derrota del domingo ante el Athletic Club (2-1) que ha elevado a cinco jornadas seguidas la racha sin ganar en LaLiga. En esta primera sesión de la semana, antepenúltima antes de volver a descansar durante el fin de semana, ha llamado la atención la presencia de Giovani Lo Celso con el grupo y las tres ausencias por motivos físicos al margen de las de los siete jugadores internacionales que están concentrados con sus respectivas lesiones.

Lo Celso se entrena parcialmente, mientras que Antony, Isco y Ángel Ortiz causan baja por lesión

El reducido grupo de jugadores del Real Betis saltó al Campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en torno a las 10:30 horas de este miércoles, misma hora e idéntico escenario en el que trabajarán durante el jueves y el viernes. La principal noticia ha sido el segundo día de Giovani Lo Celso trabajando de manera parcial con el resto de sus compañeros, algo que ya hizo el pasado sábado, en el último entrenamiento previo al dezplazamiento a Bilbao.

Justo después de aquella práctica, Pellegrini pasó por rueda de prensa y explicó que la idea es que el mediapunta rosarino vaya aumentando cargas durante estos 15 días de parón liguero con el objetivo de probarse en el regreso de la competición con el encuentro del próximo 5 de abril en La Cartuja ante el RCD Espanyol. Cabe recordar que Lo Celso lleva de baja justo dos meses por una dolencia en el recto anterior y que en su mente siempre ha estado un doble objetivo: recuperarse a tiempo para ayudar al Betis en el tramo final de curso y llegar en buenas condiciones al Mundial 2026 en el que Argentina tratará de revalidar el título de 2022 que Gio se perdió por culpa de una inoportuna lesión.

Si Lo Celso sigue siendo la buena noticia en el Betis, la otra cara de la moneda la han puesto Isco Alarcón, Antony dos Santos y Ángel Ortiz. El malagueño sigue avanzando poco a poco de la operación de tobillo tras la desafortunada lesión que sufrió junto a Sofyan Amrabat el 27 de noviembre y la idea es volver para el doble duelo contra el SC Braga en los cuartos de final de la Europa League (miércoles 8 y jueves 16 de abril). Además, el brasileño va a aprovechar el parón para seguir un plan de dosificación en su persistente pubalgia y el extremeño volvió de Bilbao con una subluxación acromioclavicular de la que espera estar recuperado para el próximo choque ante el Espanyol.