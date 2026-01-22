Corberán protege a Copete en el Valencia a la espera del fichaje del central deseado

El defensa andaluz regresó al trabajo con el grupo, pero no completó la sesión por precaución a falta de dos días para recibir al Espanyol en Mestalla. Sin Diakhaby y César Tárrega, su concurso se antoja fundamental en una zaga cogida con alfileres

Aunque las gestiones más avanzadas parecen ir encaminadas a la contratación de un mediocentro, con Aliou Dieng como el mejor colocado en estos momentos, el Valencia sigue trabajando en el fichaje de un central en este mercado de enero. En realidad, se trata de la gran prioridad, pues Carlos Corberán apenas cuenta con los mimbres justos en el eje de la zaga, donde ya tuvo que utilizar a Pepelu en el último encuentro ante el Getafe. Una alternativa que sigue teniendo en mente utilizar si de nuevo hiciera falta.

Copete, a medio gas

No obstante, el técnico che ha recibido una buena noticia que supone sin duda un alivio, pues José Copete se ha incorporado este jueves al entrenamiento, si bien no completó la sesión a falta de dos días para el partido de este sábado contra el Espanyol en Mestalla. El defensa andaluz, que no se ejercitó en el pasado entrenamiento con el grupo debido a unas molestias tras un golpe recibido en el Coliseum por las que el cuerpo técnico tuvo que medir sus cargas de trabajo, sí hizo parte del penúltimo entrenamiento con el equipo, según fuentes oficiales del club.

El ex central del Mallorca, que pasado de despertar dudas a ser un fijo., no se ejercitó hasta el final por precaución, ya que Corberán necesita que esté disponible para poder armar la zaga central con jugadores del primer equipo, ya que no están disponibles por lesión Mouctar Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, y César Tárrega, que estará varias semanas de baja.

Cömert ya está recuperado y Panach espera su oportunidad

Por su parte, Eray Cömert también arrastraba unas molestias que le impidieron estar disponible en el Coliseum, pero este jueves realizó todo el entrenamiento de manera completa por primera vez en la semana y podría estar disponible para el partido si sus sensaciones continúan siendo buenas. El suizo incluso tiene opciones de estar en el once, aunque apenas viene contando para el entrenador de Cheste. Es mas, estaba previsto buscarle una salida en este mercado, pero dicha posibilidad ha sido descartada ante la escases de efectivos.

La otra opción para actuar en el eje, a la espera del fichaje deseado, la representa el canterano Alejandro Panach, que ya estuvo en el banquillo en el Coliseum. A sus 20 años, renovó recientemente hasta 2028, lo que muestra la confianza del club en su progresión, pero aún no ha debutado en LaLiga y su única aparición con el primer equipo fue en la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al modesto Maracena.

Raba también es duda en un Valencia con cuatro bajas seguras

Por otro lado, en la parcela de ataque, Dani Raba completó solo una parte del trabajo por segundo día consecutivo. El extremo, que ha sido sondeado por su ex equipo, el Leganés, y sí podría hacer las maletas este mismo mes, no estuvo disponible ni en el partido de Copa del Rey en Burgos ni en el pasado encuentro de LaLiga en Getafe por unas molestias en el sóleo. Menos Thierry Rendall, Julen Agirrezabala y los citados Diakhaby y Tárrega, el resto de la plantilla se entrenó con normalidad bajo las órdenes de Carlos Corberán.