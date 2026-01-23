Corberán recupera a Raba, Copete y Cömert, pero no es optimista con Tárrega: "﻿Tiene el ligamento lateral dañado, veremos..."

El técnico del Valencia ha repasado el estado de la enfermería, las sensaciones del equipo cuando juega en Mestalla y si espera alguna salida en enero...

Además de repasar el mercado de fichajes y su relación con Ron Gourlay y los responsables de la secretaría técnica che, Carlos Corberán también ha tratado otras cuestiones en la rueda de prensa previa al choque frente al Espanyol, para el que ha confirmado la baja de César Tárrega pero la presencia de al menos dos centrales, Cömert y Copete.

"A las lesiones previas que ya teníamos, la lesión de Tárrega con ese esguince de ligamento, con el ligamento lateral dañado, y veremos... No parece una lesión muy severa, pero sí que alrededor de dos, tres semanas, desde la lesión, es lo que le va a conllevar hasta que pueda volver a estar con el grupo. Luego, durante la semana, hemos ido manejando las cargas de entrenamiento en función de las sensaciones o de la molestia de los jugadores. Por suerte Eray (Cömert) se recuperó de las molestias que tenía en la zona de la cadera o de la irrigación al isquio. Copete, que también tenía alguna molestia, se ha recuperado y también está disponible, o sea que la ausencia más importante con respecto al último partido es la de César. Dani Raba ha entrado hoy con el equipo y estará en la convocatoria".

Le preocupa el balón parado del Espanyol

"Lo de que no vuelva a ocurrir es un deseo que todos tenemos, pero en el fútbol ocurre porque es una situación de juego y hay equipos que la dominan muy bien y en este caso el Espanyol es un equipo que saca mucho provecho de las acciones a balón parado. Tiene un muy buen jugador que golpea muy bien el balón parado, tienen en Cabrera para mí un jugador que es una referencia en balón parado porque es un jugador que atrae ese balón, que lo tiene muy bien coordinado, que lo trabaja mucho y bueno, va a ser un reto para mañana. El equipo para mí ha dado un paso en el balón parado defensivo, veo el equipo con fuerza, con muchas ganas, con motivación, los jugadores están muy involucrados por mejorarlo y eso es algo importantísimo y lo vimos desde el reto de saber y ser conscientes de que el Espanyol es un muy buen equipo ahí. Mañana tenemos que ser nosotros también un muy buen equipo en balón parado defensivo y también fuimos capaces nosotros de meterles un gol en balón parado y también de eso tratar de explotarlo mañana".

Qué partido espera en Mestalla

"Esperamos un partido, como he dicho antes, exigente y nosotros tenemos muchísimas ganas, después de haber jugado fuera de casa en Getafe, el partido anterior fuera de casa también que fue el rival contra el Burgos, muchas ganas de volver al Mestalla, sabemos lo importante que es nuestro campo, nuestra afición y con ganas mañana de combatir ante un gran rival que está haciendo las cosas, como he dicho, extraordinariamente bien y con ganas de, ante nuestra afición, demostrar lo mucho que queremos mejorar las cosas".

El rendimiento del equipo en Mestalla

"Si voy regresivamente te diría que el equipo mereció más que un empate en el partido contra el Elche. Vi al equipo a nivel defensivo, es uno de los partidos que a mí más me ha gustado del equipo. Fuimos capaces de neutralizar un equipo que es muy asociativo, que es capaz de generar mucho volumen de ataque y desde mi opinión hicimos méritos para conseguir algo más que un punto. Y aun así, cuando el partido se puso por detrás, el equipo no ha dejado de luchar. Eso me gusta muchísimo, que en Mestalla el equipo no deje de luchar, por mucha adversidad que podamos tener que enfrentar. En el partido anterior que fue el de Mallorca, quizás no fue tan exagerada la reducción de ocasiones de gol del rival, pero pienso que el equipo estuvo mucho más cerca de ganar que de empatar, pese a que nos pusimos por detrás y el equipo tuvo que luchar hasta el final para poder empatar. Y de nuevo vi esas ganas del equipo por no cesar en su lucha, por conseguir algo más que no sea una derrota o un empate, sino ya por lo máximo que pueda. Y creo que esa línea es la línea positiva. Me gusta la intensidad con la que veo últimamente competir el equipo, la determinación y hay que darle mucha continuidad a eso, sabiendo las circunstancias, sabiendo también el rival que vamos a enfrentar, que también te quiere ganar y que también tiene muchos recursos para poder hacerlo".

Como lidia con la falta de centrales

"Centrado en analizar las posibilidades de nuestro rendimiento para competir los partidos que teníamos que afrontar. Centrado en, como he dicho antes, cuando me preguntabais cuando me hablabais de otros mediocentros, pues centrado en Santamaria, en Javi Guerra, en Filip, en Pepelu. Pues cuando tenemos que centrar, pues centrados en Tárrega, en Copete, en Eray Cömert, en Panach, en Fontanet, en los jugadores que están formando, en Iranzo, que en un momento también te puede jugar ahí. Pues centrado al máximo en ayudarles o permitirles que estén dispuestos a competir los partidos de la mejor forma posible".

Espera salidas en enero

"Nosotros teníamos el debe de reforzar la plantilla, teníamos una serie de fichas o posibilidades y todavía faltan movimientos para poder acabar de reforzarla. Los mercados siempre te pueden dar posibilidades, vamos a decir, distintas. Uno puede entender que pueden ser mejores o pueden ser peores. El club ha trabajado con la necesidad de incorporar el central. Como he dicho, teníamos claro que con la lesión de Diakhaby tenía que ser un jugador que pudiera jugar en ambos perfiles y en el momento se ha podido concretar, o está a punto de concretar, bueno, cuando se ha podido concretar es cuando se inicia ese trámite final y cuando se concrete ya tendremos esa posición cubierta".