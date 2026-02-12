Suecia domina el esquí de fondo femenino y primer oro para Australia

La sueca Frida Karlsson se impone en la prueba de los 10 km de esquí de fondo; y el australiano Cooper Woods hace lo propio en el Moguls masculino de esquí acrobático

La italiana Federica Brignone y el austriaco Alessandro Hämmerle, con sendos oros en el Supergigante femenino y la prueba de Snowboard cross masculina, han sido los dos grandes triunfadores de la mañana de este jueves en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, aunque no han sido las únicas medallas que se han repartido, ya que también han tenido lugar las finales los 10 km femeninos de esquí de fondo y la del Moguls masculino de esquí freestyle o acrobático.

En esquí de fondo, como ya ocurriera hace dos días en el sprint, el dominio ha sido sueco. Si los noruegos mandan en las pruebas masculinas de esta especialidad, en mujeres son las suecas las que están llevándose los metales. Si en el Sprint ya lograron un triplete, ahora han hecho doblete en los 10 km femeninos.

La sueca Frida Karlsson es la nueva campeona olímpica después de haber hecho los 10 kilómetros en un tiempo de 22:49.2, con 46,6 segundos de ventaja sobre su compatriota Ebba Andersson y 49,7 segundos por delante de la estadounidense Jessie Diggins, que cerró el podio.

El equipo noruego dio la cara y logró mantenerse unido, pero sólo le sirvió para ocupar las tres siguientes posiciones y no han podido sacar nada para su país más allá de tres diplomas.

Primera medalla de oro para Australia

En la otra final celebrada esta mañana, el Moguls masculino de esquí acrobático, la victoria fue para el australiano Cooper Woods, que lograba así que Australia se estrenara en estos Juegos Olímpicos a lo grande.

La fiesta australiana pudo haber sido mayor, ya que en la primera carrera, otro australiano, Matt Graham, ocupaba la tercera plaza del podio, pero finalmente tuvo que ceder esa posición al Ikuma Horishima, que pasó de la quinta a la tercera plaza y relegó a su rival.

La plata se marchó a Canadá y fue para Mikael Can Kinsbury, quien había manteneido una pugna con Cooper Woods desde el principio, pese a que el australiano fue mejor en ambas mangas.

Turno para Queralt Castellet

En la jornada de tarde del jueves 12 de febrero, en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 aún quedan pendientes cinco finales, una de las cuales tendrá a Queralt Castellet como protagonista.

La rider catalana tratará de revalidar una medalla tras ser plata en Beijing 2025 en la modalidad de halfpipe de snowboard. Castellet pasó como séptima a una final que comienza a las 19:30 horas.

También se decidirán tres títulos de patinaje de velocidad, los 5000 metros femeninos, los 1000 metros masculinos en pista corta y los 500 metros femeninos en pista corta. Y, en el Cortina Slindig Centre, el luge coronará al país campeón de relevos mixtos.