Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 11 de fase de grupos hoy 25 de enero

Islandia pone patas arriba el Grupo 2 de la main round al derrotar de manera rotunda a Suecia, que pierde la primera la primera posición

¡Como se ha puesto el Grupo 2 de la segunda fase del Europeo de balonmano! Los resultados de la 11ª jornada del torneo nos dejan un cuádruple empate a cuatro puntos, si bien por el average son los islandeses lo que se aúpan al primer lugar.

Lo cierto es que lo visto en el Islandia - Suecia fue la gran sorpresa de la fecha, ya que los islandeses no solo vencieron, sino que lo hicieron por hasta ocho goles de diferencia (35-27). Tal resultado hace que los del país más al norte de los que se dan cita en el torneo tengan un average general de +8, dejando lugar a los suecos con un +4.

A los ya nombrados se les puede dar por favoritos para alcanzar las semifinales, pero ojo con el nivel que están mostrando Eslovenia y Croacia. Los primeros han dado buena cuenta de Hungría por 35-32, mientras que los segundos han dominado a Suiza para terminar imponiéndose por cuatro goles de diferencia.

Solo dos por grupo pasan a semifinales

Cuando restan dos partidos para cada combinado nacional tenemos que la pelea por alcanzar las semifinales del Europeo se antoja cruenta, sobre todo en el Grupo 2, ya que el Grupo 1, con Alemania destacado con 6 puntos, parece esperar únicamente a que Francia y Dinamarca 'discutan' por quién es segundo. Los Hispanos por su parte perdieron toda opción de avanzar en la competición al sumar tres derrotas seguidas frente a Alemania, Noruega y Dinamarca.

Respecto al B, lo único claro es que nada lo está. Cuatro equipos con cuatro puntos se jugarán en las próximas dos fechas el todo por el todo. Suecia, la que estaba mejor situada, ha sucumbido con Islandia y ahora se abre la puerta a que sean estos últimos lo que terminen liderando el grupo.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO 1

Resultados

Alemania 30-28 Noruega

España 31-36 Dinamarca

Francia 46-38 Portugal

Clasificación

1. Alemania 6 (+6)

2. Francia 4 (+9)

3. Dinamarca 4 (+6)

4. Portugal 2 (-8)

5. Noruega 2 (-5)

6. España 0 (-8)

GRUPO 2

Resultados

Suiza 24-28 Croacia

Islandia 35-27 Suecia

Eslovenia 35-32 Hungría

Clasificación

1. Islandia 4 (+8)

2. Suecia 4 (+4)

3. Eslovenia 4 (+2)

4. Croacia 4 (-4)

5. Hungría 1 (-4)

6. Suiza 1 (-7)