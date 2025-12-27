Mbappé, el 'Negreirato', el futuro de Lewandowski, la salida de Juanlu del Sevilla... Así vienen las portadas

Sin fútbol, el inminente mercado de enero cobra protagonismo con nombres como los del sevillista Juanlu y el bético' 'Chimy' Ávila', al tiempo que Lewandowski asegura que quiere seguir en el Barcelona

Con LaLiga en pleno parón navideño, la actualidad de la prensa deportiva nacional se centra este sábado 27 de diciembre en varios nombres propios, como el del madridista Kylian Mbappé. El crack francés, luz en el Real Madrid en un momento lleno de dudas, ha alcanzando la mayor cotización de su carrera, alcanzando los 200 millones de euros de valor de mercado que ya ostentaba en 2019, según la web especializada Transfermarkt. De este modo, se convierte en el jugador más caro del mundo, junto a Lamine Yamal y Haaland, tal y como destaca el diario Marca, que recuerda también que son cuatro los jugadores del conjunto blanco presentes en el 'top ten' de los mejor valorados a nivel mundial.

El futuro del Lewandowski y el pasado del 'Negreirato'

Por su parte, en el FC Barcelona, el protagonista es Robert Lewandowski. Se viene hablando mucho sobre el futuro del veterano delantero polaco, que ha concedido una entrevista en su país para dejar claro que desea seguir vistiendo de azulgrana. "¿Quedarme? Depende del club", asegura el ariete en la primera página de Sport, donde mostró su ambición al afirmar también que desea ganar LaLiga y la Champions así como lograr la clasificación para el Mundial 2026 con su selección.

También en la prensa catalana, Mundo Deportivo trata de desmontar el 'Negreirato' que presuntamente benefició al Barça durante años, apuntando que entre 2001 y 2018 los culés sufrieron una gran cantidad de arbitrajes con graves errores que les perjudicaron claramente, enumerando para ello hasta 100 partidos.

Juanlu y 'Chimy' Ávila, en la rampa de salida en Sevilla FC y Real Betis

En clave hispalense, por su parte, ESTADIO Deportivo desvela nuevos movimientos por Juanlu de cara al mercado de enero. El Sevilla FC necesita vender y el canterano es una de las principales bazas con las que cuenta, después de que ya en verano estuviese cerca de abandonar Nervión. Ahora han sido dos clubes importantes como Everton y Bayer Leverkusen los que lo han sondeado en los últimos días.

En el Real Betis, por su parte, también se mira a la inminente ventana de transferencias invernal con un nombre en la rampa de salida. Sin sitio en los planes de Pellegrini, 'Chimy' Ávila ha sido ofrecido al Getafe, pero también ha recibido el interés de equipos de México.

Hugo Duro tira del carro en el Valencia

Por su parte, en el Valencia, el diario Superdeporte destaca el gran año de Hugo Duro, que ha firmado 14 goles en competición oficial en 2025, lo que supone el tercer mejor registro de la última década. Mientras el club che trabaja para completar la delantera con un nuevo fichaje, siendo Umar Sadiq el gran objetivo, el madrileño es quien tira del carro en un equipo que se encuentra al borde del descenso.