La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 11 de abril de 2026

Destacan la piña del Sevilla FC antes de recibir al Atlético de Madrid, el enésimo récord del Real Betis y el pistoletazo de salida a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, que se inició con un duelo entre Real Madrid y Girona antes de seguir con hasta tres citas de máxima rivalidad consecutivas

La portada de ESTADIO Deportivo para este sábado, día 11 de abril de 2026, está protagonizada por la imagen compartida por el Sevilla FC que muestra la piña que el nuevo cuerpo técnico y los jugadores formaron en el último entrenamiento previo al duelo liguero ante el Atlético de Madrid. Además, el Real Betis prepara la visita del domingo al CA Osasuna mientras toma forma un nuevo listón histórico en La Cartuja, y la jornada 31 de LaLiga EA Sports arrancó en la noche del viernes con un Real Madrid - Girona FC y continuará en sesión sabatina con tres duelos de máxima rivalidad.

El Sevilla FC hace borrón y cuenta nueva

Sevilla FC - Atlético de Madrid (21:00 horas, Ramón Sánchez-Pizjuán). Después del estrepitoso debut en Oviedo, Luis García Plaza se estrena este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el reto de mantener su condición de invicto en sus partidos como local ante los colchoneros.

El entrenador madrileño nunca perdió en casa ante el Atlético como técnico de Levante, Getafe, Mallorca y Alavés. Tras heredad una racha palmaria en Nervión, confía en revertir ese ambiente de permanente crispación con una victoria ante un rival que llega con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y en la final de Copa del Rey.

El Betis prepara otro récord en balas de cañón

A falta todavía de seis días para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Sporting Clube de Braga, y con la visita liguera a CA Osasuna entre medias, el Real Betis cuenta ya con cerca de 55.000 aficionados confirmados en La Cartuja entre abonados activados y venta anticipada de entradas. Y los que quedan. La actual marca a batir es la registrada en El Gran Derbi del pasado mes 1 de marzo.

Enésimo tropiezo del Real Madrid, que renuncia a pelear el título

Real Madrid 1-1 Girona FC. Tras un gran primer tiempo de Gazzaniga y Lunin, Fede Valverde rompió el marcador en el 50 con un gran disparo desde fuera del área, pero Thomas Lemar empató en el 61 con otro gran golpeo para poner LaLiga en bandeja al FC Barcelona.

Jornada 31 en LaLiga EA Sports

Al margen del choque inaugural en el Santiago Bernabéu y antes de ese encuentro entre el Sevilla FC y el Atlético de Madrid para cerrar la sesión sabatina, la jornada 31 en Primera división deparará dos duelos de rivalidad regional, Real Sociedad - Deportivo Alavés (14:00 horas) y Elche CF - Valencia CF (16:15 horas) más el derbi de la Ciudad Condal entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol (18:30 h) en el que los culés se pueden poner con nueve puntos de ventaja a falta de 21..