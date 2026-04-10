Solo dos ausencias en el Betis para preparar la visita a Osasuna y una incógnita a resolver con Pablo García

Manuel Pellegrini dirigió una sesión de trabajo en la que volvió a contar con Isco Alarcón, descartado pese a todo para esta jornada, en la que sí se espera el regreso a la lista de Lo Celso y Bakambu. El 'Ingeniero' debe decidir si tira del canterano o vuelve a reforzar al filial

Inevitablemente, el Real Betis mira de reojo al choque del próximo jueves ante el Sporting de Braga. Se espera un gran ambiente en La Cartuja para tratar de hacer bueno el empate a uno de la ida y seguir haciendo historia en la Europa League, en busca de su segunda final europea consecutiva. Pero Manuel Pellegrini ha dejado claro que ese objetivo debe ir de la mano de otro no menos suculento en LaLiga. No pueden aflojar los verdiblancos en el campeonato para tratar de amarrar una quinta plaza amenazada por el Celta de Vigo, por más que aún no esté confirmado que dicha posición vaya a tener como premio un billete extra para la Champions, pues los clubes alemanes no se rinden y han recortado distancias en esa batalla.

Así pues, el foco está puesto ya en el choque del próximo domingo ante Osasuna, a las 14:00 horas, en un escenario siempre complicado como El Sadar. Para ello, el 'Ingeniero' ha dirigido este viernes la primera sesión preparatoria con todo el grupo al completo, pues la de ayer jueves fue de recuperación para aquellos que partieron como titulares en tierras portuguesas.

Prudentes con el regreso de Isco Alarcón

Una vez más, buena parte de la atención estuvo centrada en la figura de Isco Alarcón, que sigue sumando jornadas de trabajo con el resto de sus compañeros tras varios meses de recuperación de la lesión en el cartílago del tobillo derecho que se produjo ante el Twente en noviembre. De momento, no obstante, nadie se atreve a dar plazos para su reaparición, aunque el presidente, Ángel Haro, adelantó que aún podría quedarle "algunas semanas". Pero verle sobre el césped hace que crezca el optimismo por verlo muy pronto de vuelta.

Lo Celso pide paso y Pellegrini tiene la última palabra con Bakambu

Descartado en cualquier caso para esta jornada, quien sí tiene muchas papeletas para regresar a la lista es Lo Celso, que encadena ya dos semanas de trabajo con el grupo. Junto al argentino, se espera también la novedad de Bakambu, que después de ejercitarse en solitario mientras el equipo estaba en Braga, completó su segunda sesión mientras espera la decisión del club sobre la sanción que le espera por regresar más tarde lo previsto de su periplo con la selección de la República Democrática del Congo. No ha gustado nada en el Real Betis que se haya perdido los dos últimos partidos por quedarse a celebrar un histórico pase al Mundial y tendrá que pagar una multa por ello. Ahora está por ver qué decisión toma Pellegrini a nivel deportivo, pudiendo recurrir a él para darle descanso a 'Cucho' Hernández.

Rotaciones y una decisión clave con Pablo García

Y es que, dada la trascendencia del choque del próximo jueves, se esperan rotaciones en el once heliopolitano, al que podrían regresar jugadores como Álvaro Valles, Diego Llorente, Valentín Gómez o Altimira. Está por ver qué sucede, en cambio, con Pablo García, pues el club deberá decidir si vuelve al filial para reforzarlo de cara a la 'final' de mañana sábado en casa ante el Eldense, clave en la pelea por salvar la categoría en Primera RFEF. Ya jugó recientemente tres encuentros en los que anotó cuatro goles, aunque ante el Espanyol gozó de un cuarto de hora y frente al Sporting de Braga se quedó sin minutos.

Álex Ortiz y Junior Firpo, al margen

Quienes no estarán seguro ante Osasuna son los dos futbolistas que se ausentaron en la sesión de este viernes, en la que estuvo presente Elyaz Zidane. Así, son bajas seguras Álex Ortiz, aún recuperándose de la subluxación en el hombro derecho que sufrió frente al Athletic antes del parón, y Junior Firpo. En el caso del lateral zurdo, el técnico chileno ya avanzó que necesitará varias semanas para volver a estar disponible después de jugarlo casi todo con la República Dominicana y volver con una dolencia en el muslo izquierdo.