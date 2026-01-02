Eder Sarabia confirma los plazos con el regreso de Héctor Fort y la baja de André Silva ante el Villarreal

El entrenador del Elche destacó que el jugador, cedido por el Barcelona, estará unos dos-tres meses de baja por su operación en el hombro, además de que el delantero sigue en su proceso de recuperación y no podrá entrar en la convocatoria para el choque ante los de Marcelino

El Elche recibe mañana al Villarreal en el Martínez Valero, en el duelo correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia llegan tras cerrar el año con una victoria contundente por 4-0 ante el Rayo Vallecano, por lo que querrán abrir el año con tres puntos de nuevo. De esta manera, el técnico vasco ha analizado al conjunto de Marcelino, que viene de perder sus tres últimos partidos. Además, el entrenador ha confirmado los plazos con la vuelta de Héctor Fort y la baja de André Silva, todavía en su proceso de recuperación.

Eder Sarabia valora al Villarreal

En primer lugar, Eder Sarabia, que ya hizo balance del 2025 que ha firmado el Elche, ha valorado el hecho de poder lugar una nueva victoria: "Se dan muchos condicionantes para que sea otro día bonito y especial en el Martínez Valero: época navideña, nivel del equipo en casa, el rival que nos viene, uno de los mejores equipos de Europa. Queremos seguir disfrutando y generar esa ilusión. Ojalá sea otro día de fiesta". Además, el técnico del conjunto alicantino ha hablado sobre el regreso de las vacaciones: "Han sido cortas. Sabemos cual es nuestra profesión, lo hemos aprovechado y disfrutado porque eran merecidas. Y el equipo ha vuelto bien. Seguimos en la línea en la que acabamos el 2025".

Por otra parte, Eder Sarabia ha comentado el momento de forma del Villarreal, que ha caído eliminado de la UEFA Champions League y Copa del Rey, pero viene de anunciar el fichaje de Thiago Fernández: "Seguramente el mes de diciembre ha sido un poco duro por la Champions y la Copa, pero la temporada en liga está siendo espectacular. Pueden tener algunas bajas, pero son uno de los mejores equipos de Europa, con un grandísimo entrenador. Tiene capacidad de sobra para exigirnos muchísimo". Sobre poder llegar a Europa, el entrenador del Elche explica que "las clasificaciones se miran y nuestra felicidad se valora desde el resultado, pero nosotros desde hace tiempo venimos transmitiendo que no es en lo que más nos fijamos sino consecuencia de hacer bien las cosas. Si conseguimos hacer eso, estaremos más cerca de la victoria y de Europa".

Eder Sarabia explica las novedades en la convocatoria del Elche

Eder Sarabia también una ofreció las claves de dónde puede estar el partido: "Pienso que podemos llevar un poco más el peso, tener más el balón y jugar en campo contrario porque ellos en ese tipo de partido se pueden encontrar cómodos y hacernos daño siendo verticales. Estamos preparados para todo, también para que sean más agresivos y nos aprieten. El Villarreal es un equipo que casi siempre hace lo mismo, pero lo hace espectacular. Tienen jugadores y, sobre todo, a uno de los mejores entrenadores españoles de la historia".

Por último, Eder Sarabia confirmó las diferentes novedades en la convocatoria para enfrentarse al Villarreal: "Estamos un poco a la espera del entrenamiento de hoy, con el caso de John Chetauya, Fede Redondo por sanción y André Silva, que todavía está recuperándose. La lesión de Héctor Fort nos condiciona en esa banda derecha. Lo estamos mirando, quizás ahora con más necesidad, aunque teniendo en cuenta que en dos o tres meses volverá Héctor. Todo desde la tranquilidad y buscando a un futbolista que nos ofrezca rendimiento inmediato".